Mediul de afaceri local, anemic spre bleg

marți, aprilie 25, 2017, 3:00

IMM-urile din judetul Vaslui vireazã la bugetul consolidat al statului cele mai mici contributii. Din taxe, impozite si accize, anul trecut, micii contribuabili au vãrsat la visteria statului 1.393 lei pentru fiecare locuitor. Spre comparatie, Brasovul, judet cu o economie incomparabil mai puternicã, a transferat la bugetul statului 3.900 lei pentru fiecare locuitor al judetului.

Anul trecut, contribuabilii mici din judetul Vaslui au vãrsat la bugetul consolidat al statului 1.393 de lei pe cap de locuitor. Alte judete din tarã cu o economie slabã au virat la bugetul de stat sume la fel de modeste. Spre exemplu, suma colectatã de la micii contribuabili din Teleorman a fost de 1.505 lei pentru fiecare locuitor, la Botosani, de 1.511 lei, iar la Olt, de 1.614 lei per capita. Potrivit unei analize a ziarului ìCapitalî, micii contribuabili din Capitalã au virat anul trecut la bugetul de stat o sumã echivalentã cu 9.330 de lei pentru fiecare locuitor al Bucurestiului. Urmeazã, la mare distantã, judetele Ilfov (cu 4.630 lei), Brasov (cu aproape 3.900 lei) si Sibiu (cu 3.350 de lei). ìSumele adunate de ANAF sub formã de taxe, impozite si accize si raportate la numãrul de locuitori deseneazã o hartã fidelã a dezvoltãrii economice a Romaniei. Pentru a evita distorsiunile, au fost luati in calcul doar contribuabilii mici, respectiv cei mijlocii. La fel ca in urmã cu cinci, zece sau douãzeci de ani, Bucurestiul stã cel mai bine la ambele categorii, fiind urmat, la distantã semnificativã, de judete cu centre economice puternice, situate cu precãdere dincolo de Carpatiî, se aratã in analiza citatã. Diferentele intre marile centre urbane si orasele mai mici plus mediul rural se mentin si in ceea ce priveste contribuabilii mijlocii (circa 18.000 de firme la nivel national).

5.682 de angajatori activi

La inceputul acestui an, in economia judetului Vaslui erau activi 5.682 de angajatori. În anul 2016, intreprinzãrorii din judetul Vaslui au inmatriculat 1.037 de firme. Este vorba despre 652 de SRL-uri, 233 de Întreprinderi Individuale, 134 de Persoane Fizice Autorizate etc. În perioada decembrie 1990 – august 2016, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui au fost inscrise in total 33.046 firme. În raport de sursa de provenientã a capitalului, sectorul privat depãseste net portofoliul investitiilor fãcute cu capital majoritar de stat. Astfel, din initiativã privatã sau inscris la Registrul Comertului 17.476 persoane fizice, 15.213 societãti comerciale, 25 de societãti cooperative si 128 alte persoane juridice, care au obligatia inregistrãrii la Registrul Comertului. Tot in ultimii 26 de ani, in judetul Vaslui au fost inmatriculate cu capital majoritar de stat 51 de societãti comerciale si 16 regii autonome. Nu in ultimul rand, cu capital mixt privat si de stat, au fost inmatriculate in judet 138 de societãti.