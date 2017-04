Manifestãri sportive si culturale de Ziua Nationalã a Tineretului

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

Si in acest an, Ziua Nationalã a Tineretului va fi marcatã, in municipiul Vaslui, cu spectacole si competitii sportive. Ziua va debuta cu o dezbatere, la sediul Directiei Judeteane de Sport si Tineret Vaslui, la care si-au anuntat participarea tineri de la liceele sau asociatiile sportive din judet. Pe tot parcursul zilei, tinerii se vor intrece in competitii de sah, tenis de masã, streetball, cros, ciclism sau volei beach, toate organizate de DJTS Vaslui. Participantii vor fi rãsplãtiti cu diplome, cupe si medalii. Pasio natii de automodelism vor putea urmãri, incepand de la ora 9.30, in Parcul Copou, o demonstratie de profil. Participantii vor fi premiati cu diplome, cupe si medalii. Nu au fost uitate nici activitãtile culturale, pe 2 mai, in Parcul Copou sau, in functie de starea vremii, in Sala Polivalentã, urmand a avea loc trei spec tacole, organizate in colaborare cu Primãria municipiului Vaslui. Astfel, de la ora 12.00, tine ri de la Palatul Copiilor, de la cercurile de muzicã usoarã, muzicã folk si gimnasticã ritmicã vor sustine un spectacol de muzicã, dans si gimnasticã, ‘Tinerete in culori de MAI’. De la orele 18.00, in aceeasi locatie va avea loc un recital de muzicã pop, pop rock si streetdan ce, ‘De 2 ori MAI tanãr’, pe scenã urmand a evolua, printre altii, Soul Music Art – Romania, Drago Gheorghiu, Best move sau Alex Nistor, urmat de un concert JO&NADIR.