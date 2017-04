Mai sunt trei sãptãmâni pentru cumpãrarea de vechime

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

În data de 27 octombrie 2016, a intrat in vigoare Legea nr. 186/2016 privind plata retroactivã a contributiilor de asigurãri sociale, act normativ care este in vigoare panã in 27 aprilie 2017. Odatã cu intrarea in vigoare a actului normativ, orice persoanã poate incheia un contract de asigurare socialã. De la aparitia legii si panã in prezent, 233 de vasluieni au cumpãrat vechime in muncã in valoare totalã de 1.286.264 lei. Un numãr de 14 contribuabili si-au cumpãrat vechime de cinci ani in muncã, 25 de cereri au fost fãcute pentru o vechime de 4 ani, iar restul au cumpãrat trei ani de vechime. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, vechimea in muncã se poate cumpãra pentru perioada cuprinsã intre anul 2011 si panã in prezent. Orice persoanã poate incheia contract de asigurare socialã indiferent de cetãtenie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplineste, cumulativ, urmãtoarele conditii: nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare socialã, nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia, in perioada pentru care se solicitã asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii si nu a avut obligatia asigurãrii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicitã o astfel de asigurare. Documentele necesare pentru incheierea contractului de asigurare sunt actul de identitate al persoanei care urmeazã sã beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, in original si copie, procura specialã autentificatã in conditiile legii, in cazul incheierii contractului prin mandatar si declaratia pe propria-rãspundere, care se completeazã la sediul casei teritoriale de pensii.