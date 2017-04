Mai putine firme înmatriculate la Registrul Comertului

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

În primele douã luni ale acestui an, intreprinzãtorii din judetul Vaslui au inregistrat la Oficiul Registrului Comertului 193 de firme. Este vorba de 129 SRL-uri, 35 Întreprinderi Individuale, 27 Persoane Fizice Autorizate si 2 Întreprinderi Familiale. Anul trecut, in perioada ianuarie-februarie, au fost lansate pe piatã un numãr de 211 firme, ceea ce reprezintã o dinamicã negativã de 8,5%. Potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate cele mai multe SRL-uri din ultimii 16 ani. Astfel, in judet au fost inregistrate 1.092 de persoane juridice si persoane fizice. Este vorba despre 689 SRL-uri, 240 II, 145 PFA etc. Practic, anul trecut se aseamãnã cu 2008, perioada dinaintea crizei economice, cand erau inregistrate in judet 923 de SRL-uri. În perioada 1990 – 2016, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui au fost inscrise in total 33.046 firme. Spre comparatie, in perioada 1991 – 2015, in judetul Vaslui au fost inmatriculate 403 firme straine, adicã un procent de 0,19% din totalul societãtilor cu capital extern inscrise in tara noastrã. Valoarea investitiilor realizate in judetului Vaslui se ridicã la suma de 39.490.000 euro.