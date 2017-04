Mai multã libertate pentru fratii tâlhari din Oltenesti

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

Dupã ce, în noiembrie 2016, Marian si Mihai Mihalachi au beneficiat de indulgenta Tribunalului Vaslui, care au modificat decizia de arestare preventivã luatã de judecãtorii huseni cu cea de cercetare în libertate sub control judiciar, aceasi instantã a lãrgit libertãtile de care se vor bucura cei doi frati tâlhari din Oltenesti. Judecãtorii vasluieni au trecut încã o datã peste decizia colegilor huseni si le-au dat voie celor doi tâlhari sã pãrãseascã teritoriul localitãtii de domiciliu, interzicându-le doar… plecarea din tarã!

O petrecere care a avut loc in luna noiembrie in curtea unui gospodar din Oltenesti s-a lãsat cu scandal, in urma cãruia un bãrbat in ajuns la spital, iar agresorii au fost retinuti perntru talhãrie. Totul a pornit dupã ce victima a scos din buzunar niste bani pentru a mai cumpãra niste bãuturã, doi dintre meseni, fratii Marian si Mihai Mihalachi, in varstã de 32, respectiv 36 de ani, observand cã bãrbatul mai are asupra lui incã peste 600 de lei. Dupã un timp, a izbucnit la masã a izbucnit o ceartã, Marian Mihalachi, supãrat cã victima nu vrea sã mai contribuie cu bani pentru a cumpra bãuturã, l-a lovit cu bestialitate. Bãrbatul a intentionat sã plece, insã a fost oprit de c‘tre cei doi frati, care l-au imobilizat si l-au deposedat de suma de 630 lei. Talharii au fost retinuti de politisti pentru o perioad‘ de 24 ore, ulterior, Judecãtoria Husi a dispus arestarea preventivã a celor doi bãrbati pentru o perioadã de 30 de zile. Fratii Mihalachi au contestat aceastã decizie, si, cateva zile mai tarziu, Tribunalul Vaslui le-a dat castig de cauzã, inlocuind arestul preventiv cu o mãsurã neptrivativã de libertate, respectiv cercetarea sub control judiciar. De atunci, in mai multe randuri, aceastã mãsurã a fost prelungitã, ultima datã ca urmare a deciziei judecãtorilor huseni din data de 31 martie, care mentinea obligativitatea inculpatilor de a nu pãrãsi teritoriul localitãtii de domiciliu fãrã incuviintarea instantei. Sperand cã, in preajma Pastelui, judecãtorii Tribunalului Vaslui vor fi si mai ingãduitori, cei doi frati talhari au contestat si aceastã ultimã decizie, sperand la o deplinã libertate de miscare, cu toate cã fapta de care sunt acuzati le-ar putea aduce ani grei de puscãrie. Speranta lor s-a indeplinit in mare parte, Tribunalul Vaslui admitand cererea celor doi si impunand ca singurã obligatie, cea de a nu pãrãsi teritoriul Romaniei fãrã incuviintarea instantei.