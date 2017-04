Lucrãrile pentru restabilirea alimentãrii cu energie electricã în judet continuã sustinut

marți, aprilie 25, 2017, 3:00

Interventiile echipelor Delgaz Grid si ale contractorilor din ultimele zile au dus la reluarea alimentãrii cu energie electricã la aproximativ 90% dintre consumatorii din judetul Vaslui afectati de conditiile meteo de sãptãmâna trecutã.

Statia de transformare din Murgeni a fost realimentatã, duminicã, si se estimeazã cã in cursul zilei de astãzi va fi reconectatã la sistemul de distributie si statia din Fãlciu. Conform ultimelor informatii din teren, in judetul Vaslui sunt distrusi 28 de stalpi de inaltã tensiune, circa 400 stalpi de medie tensiune si peste 120 de stalpi de joasã tensiune. Refacerea liniilor de medie tensiune din judetul Vaslui se va finaliza etapizat, in cursul acestei sãptãmani, in functie de conditiile de acces in teren cu materialele si utilajele necesare. Multe dintre portiunile de retea avariate nu se gãsesc in vecinãtatea unor cãi rutiere practicabile, accesul fiind dificil, mai ales in conditiile topirii zãpezii. Ieri, in jurul orei 17.00, 15 localitãti din sudul si estul judetul Vaslui nu erau incã alimentate cu energie electricã. Întrucat in unele zone conductoarele sunt rupte si existã riscul sã ajungã pe suprafata solului, Delgaz Grid atrage atentia asupra pericolului de electrocutare si arsuri pe care il reprezintã atingerea lor sau chiar pãtrunderea persoanelor in vecinãtatea acestora. De asemenea, apropierea de stalpii avariati, aflati intr-un echilibru precar, poate genera accidente grave la posibila cãdere a acestora. Echipele companiei ale contractorilor lucreazã in continuare pentru remedierea avariilor din sistemul de distributie, precum si a deranjamentelor individuale si colective, astfel incat sã fie restabilitã alimentarea la toti consumatorii cat mai curand posibil.