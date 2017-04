Judetul Vaslui a început anul cu 55.292 salariati

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii ianuarie 2017, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr total de 55.292 salariati. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, fatã de ianuarie 2016 (53.341 salariati) s-a inregistrat o crestere de 3,6%. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu brut a fost de 2.460 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.806 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.963 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã (1.796 lei). În prima lunã a acestui an, castigul salarial mediu net a fost de 1.771 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.007 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.435 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã (1.306 lei). În ianuarie 2017, numãrul somerilor a fost mai mare cu 3% fatã de ianuarie 2016. Conform datelor ANOFM, in ianuarie 2017 s-au inregistrat 16.706 someri, din care circa 35% femei. Rata somajului a fost de 11,4% in ianuarie 2017, in crestere fatã de ianuarie 2016 (11,1%). În ianuarie 2017, judetul Vaslui s-a situat (alãturi de Teleorman si Galati, cu 10,2% respectiv, 9,7%) in topul somajului, in conditiile in care, rata somajului la nivel national a fost de 4,8%. Conform datelor statistice, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul IV 2016 a fost de 81.778 persoane. Pensia medie a fost in trimestrul IV 2016 de 777 lei, in crestere cu circa 5% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (741 lei).