Jocurile educationale, o alternativã pentru îmbunãtãtirea metodelor de predare-învãtare

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Vacanta intersemestrialã s-a transformat într-o experientã formativã minunatã pentru Ivona Grigorescu, consilier scolar, Ancuta Liciu, profesor de matematicã, Diana Girigan, profesor de geografie, Cella Sânziana Antal, profesor de biologie, si Carmen Hodea, profesor de limba si literatura românã, cadre didactice ale Colegiului National „Cuza Vodã”, din Husi. În perioada 6- 10 februarie, în Konstanz, Germania, si în Zurich, Elvetia, s-au desfãsurat cursurile din cadrul proiectului Erasmus” „Performantã si inovare în predare-învãtare” intitulat „Interactive Teaching Using Educational Games and New Technology in order to enchance learners motivation”, program finantat de CE.

Activitatea propriu-zisã s-a desfã – surat timp de trei zile, in frumosul oras turistic Konstanz, situat la granita dintre Germania si Elvetia, Asociatia Eruditus, prin formatorul Felicia Dimulescu, surprinzand participantii din Italia, Grecia, Spania, Cipru si Romania nu numai prin atmosfera foarte plãcutã sau continuturile educationale incitante, ci si prin imbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. Scopul principal al cur sului a fost motivarea elevilor/studentilor spre invãtare, prin folosirea unor metode interactive, in special a jocurilor educative. Structura cursului a constat in deprinderea unor tehnici de captare a atentiei cu ajutorul jocurilor (de spargere a ghetii, de socializare, de invãtare), de obtinere a feed-back-ului pozitiv etc., pe de o parte, si implementarea jocurilor cu ajutorul noilor tehnologii: Web 2.0. (Prezi, Kahoot, Socrative methods). Deprin – derea competentelor formative a fost dublatã concomitent de experienta culturalã, deoarece unul dintre obiectivele programului a constat in descoperirea si cunoasterea zonei, a obiceiurilor si traditiilor. Konstanz este un oras ce fasci – neazã prin civilizatie, liniste, istorie, pozitie geograficã impresionantã, dat fiind faptul cã e situat la locul de iesire a Rinului din lacul Bodensee, direct la frontiera cu Elvetia. Statuia Imperia din portul orasului, ce aminteste de Conciliul de la Konstanz, Catedrala Sfantul Stefan, Acvariul, Cascada Rinului sunt doar cateva dintre obiectivele turistice care nu trebuie ratate. De altfel, ele au constituit subiectul unuia dintre exercitiile practice ale cursului, ce presupunea localizarea acestora folosindu-se o hartã mutã si certificarea atingerii obiectivelor prin fotografii. Cochetul Zurich din tara cantoanelor a gãzduit, in ultimele douã zile, un grup deja omogen, dornic de noi oportunitãti de a asimila noi cunostinte si noi experiente de perfectionare. Patria ceasurilor si a ciocolatei fine nu si-a dezmintit traditia, orientand participantii spre alte orizonturi ale cunoasterii. ETH, o celebrã universitate, promite parcã instruire in orice domeniu, mai cu seamã in cel financiar, Cabaretul Voltaire este neschimbat, respirã acelasi aer al dadaismului, al cãrui cofondator a fost romanul Tristan Tzara. Încãrcãtura cultural-istoricã este apãsãtoare, mai ales cand printre atatea informatii se strecoarã si cea cã ai admirat, fie si pentru un moment, zona preferatã a lui James Joyce. Profesionalismul formatorului, profesor Felicia Dimulescu, si al fiului acesteia, David, care a prezentat avantajele noilor tehnologii, si-a spus cuvantul, toti participantii realizand jocuri educationale ce presupun accesul la internet, competitivitatea, atractivitatea si obtinerea noilor cunostinte asociate competentelor dorite. De exemplu, Prezi este o alternativã la traditionalul program power point care permite realizarea de proiecte pentru toate disciplinele de invãtãmant intr-o manierã pluriperspec – tivistã ce nu depinde de constrangeri formale, grafice sau de design. Kahoot este un joc educational care isi propune sã il ajute pe elev sã invete orice subiect, in orice limbã, prin quizuri. Fiind interactive, stimuleazã curio – zitatea, competitia, dezvoltarea perso – nalã si valorificã perspicacitatea, timpul de reactie sau rãspuns la intrebare. Socrative este o aplicatie folositã pentru a invãta orice, oricand, oriunde. Jocul educational favorizeazã creativi – tatea si implicã utilizarea telefoanelor de ultimã generatie, avand drept scop invãtarea. La sfarsitul cursului, aspiratia spre perfectionare a tuturor participantilor a fost rãsplãtitã cu un certificat care confirmã achizitia de noi competente de predare-invãtare (documentul Mobility Europass). Însã veritabila rãsplatã va fi dobanditã prin castigarea interesului elevilor pentru disciplina predatã.