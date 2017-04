Inundatiile din Bârlad, scãpate de sub control din cauza unei piese metalice furate de tigani

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

De ce se temeau mai mult, de aia nu au scãpat bârlãdenii care locuiesc în partea de est a orasului, chiar sub digul albiei majore a râului Bârlad. Peste noapte, desi pompele montate de autoritãti au mers fãrã întrerupere, apa a nãvãlit de sub dig si a inundat cinci curti si grãdini. Pentru cã pericolul nu a trecut, oamenii au plecat pe la rude sau prin vecini, temându-se de ce e mai rãu. „Vinovat” de producerea inundatiilor se face un clapet, o piesã metalicã din fier, furatã de tigani pentru a fi valorificatã.

În editie de ieri a ziarului nostru am prezentat in exclusivitate o situatie ineditã apãrutã pe digul albiei majore a raului Barlad. În imediata apropiere a strãzii Zefirului, pe sub dig, dintr-un clapet al celor de la Îmbunãtãtiri Funciare care nu se inchide etans, nãvãleau tone de apã pe orã pe imasul de langã gospodãriile oamenilor. Unii dintre ei ne-au povestit cã, de fapt, clapetul in cauzã ar fi fost deteriorat de hoti, dar si cã situatia le-a fost adusã la cunostintã autoritãtilor competente. Oamenii mai vorbeau cã au ajuns sã doarmã cu frica in san, intrucat exista pericolul ca apa din albia majorã sã se indrepte spre casele lor…

Doua familii si-au parasit casele…

lucru care s-a si intamplat, in noaptea de luni spre marti, cand debitul raului Barlad nu a dat niciun semn de regres, ci din contrã. Ieri dimineatã, la ivirea zorilor, dupã aproape 20 de ore de functionare fãrã intrerupere a patru motopompe care preluau apa ce se inflitra pe sub digul albiei majore, imasul care dã, la nord, spre casele oamenilor era aproape complet inundat. În plus, apele au ajuns si in cinci curti ale celor mai apropiate case de albia raului. ‘Este vorba despre un numãr de patru curti si o imprejmuire ilegalã a unei familii care si-a construit, in marginea imasului, o locuintã improvizatã, dacã o putem numi astfel. Dupã cum stiti, incã de ieri am actionat cu patru motopompe, in speranta cã vom reusi sã tinem sub control debitul care pãtrundea prin clapet. Din pãcate, desi s-a tras apã fãrã intrerupere, clapetul a cedat aproape complet in momentul in care apa raului Barlad a crescut peste noapte. Prin urmare, leam cerut in continuare sprijinul colegilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã, care au mai venit in zonã cu incã o motopompã, dar de mari dimensiuni. Din punct de vedere tehnic, continuarea operatiunii de preluare a apei si deversare pe canalul paraului Valea Seacã este, din pãcate, singura solutie pe care o avem la indemanã in acest moment. Ideea este sã putem trage cel putin volumul de apã care pãtrunde, pentru a preveni inundarea si altor gospodãrii. Deja, douã familii au si plecat din zonã…’, ne-a declarat Adrian Trandafir, seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei Barlad. La randul sãu, si Dumitru Boros, primarul localitãtii, s-a arãtat extrem de nemultumit de situatia apãrutã. Atat de tare incat, incã din seara zilei de luni a raportat Institutiei Prefectului situatia clapetului. Culmea este cã, in acest moment, dispozitivul care ar fi trebuit sã retinã apa raului in albia majorã nu se stie clar dacã lipseste sau nu, fiind in totalitate sub apele Barladului. Dacã este sã le dãm crezare celor din zonã, care au spus cã mare parte din componentele metalice ale acestuia ar fi fost furate de ‘iubitorii’ de fier vechi, atunci lucrurile se explicã. Însã, de aici apare o altã inrebare…

Al cui e clapetul?

‘Initial, s-a crezut cã dispozitivul este al celor de la Apele Romane, insã, dupã ce am discutat aplicat cu acestia am aflat cã, de fapt, el este al ANIF-ului (Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare, n.r.). În consecintã, am luat legãtura, sau mai corect spus am incercat sã luãm legãtura cu un domn director, care se numeste Adrian Ciocoiu. Numai cã, acesta nu mi-a rãspuns la telefon nici mie si nici mãcar domnului prefect, pe care l-am instiintat incã de luni seara cã existã pericolul ca apa sã pãtrundã spre case. Astãzi (marti, 25 aprilie, n.r.), am discutat din nou cu domnul prefect, pentru cã trebuie vãzut exact cine poartã rãspunderea pentru acel clapet defect sau poate inexistent. Panã atunci, nu este altã solutie decat sã se actioneze cu pompele, in continuare’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros. La inchiderea editiei, cele patru motopompe montate la evacuarea clapetului incã de ieri si cu cealaltã de mari dimensiuni adusã in dimineata zilei de ieri functionau, in continuare, la capacitate maximã. În tot acest timp, debitul de pãtrundere a apei pe imas era in permanentã monitorizat. Din pãcate, nivelul apei nu dãdea semne de regres, insã nici de crestere.