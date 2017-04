Interventiile pompierilor vasluieni în ultimele 24 de ore

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

În doar 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU) ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui si serviciile voluntare pentru situatii de urgentã au desfãsurat 41 de misiuni, din care 29 ale echipajelor SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgentã, 3 pentru stingerea incendiilor produse in gospodãrii si 9 misiuni de recunoastere in teren, de instruire si educatie preventivã a populatiei in domeniul situatiilor de urgentã. Marti, la ora 18.45, ISU ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a fost solicitat sã intervinã pentru stingerea unui incendiu produs la o casã de pe strada Nicolae Milescu, din municipiul Vaslui. Pentru localizarea si lichidarea incendiului, la fata locului s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Vaslui, cu douã autospeciale de stingere. În momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã in interiorul bucãtãriei. Flãcãrile au distrus o parte din bunurile din incãpere, respectiv un pat, o usã si diverse textile, si au degradat soba fãrã acumulare de cãldurã si tencuiala peretilor din bucãtãrie. Interventia prompã a pompierilor a limitat incendiul la nivelul incãperii respective, fãrã a afecta celelalte camere din locuintã. Interventia a durat aproximativ zece minute si nu s-au inregistrat victime. Cauza producerii acestui incendiu a fost efectul termic al unei sobe fãrã acumulare de cãldurã. La ora 21.38, ISU ßPodul Înalt’ al judetului Vaslui a fost solicitat sã intervinã pentru stingerea unui incendiu produs la un deposit de furaje in localitatea Crãciunesti, comuna Rebricea. Pentru localizarea si lichidarea incendiului, la fata locului s-a deplasat Garda II Negresti, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã si 4 subofiteri, care au actionat in cooperare cu SVSU. În momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta cu violentã la depozitul de furaje, cu pericol de propagare la locuinta aflatã in apropiere. Flãcãrile au distrus circa 10 tone de furaje, 4 mc lemn, 60 ml gard din lemn si 30 de plãci din azbociment de la acoperisul depozitului de furaje. Împrejurarea determinantã care a condus la generarea acestui incendiu a fost un foc deschis lãsat nesupravegheat. Ieri dimineatã, in jurul orei 7.50, pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism din municipiul Vaslui, pe strada Castanilor. În momentul sosirii la fata locului, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã la compartimentul motor al autoturismului, cu posibilitate de propagare la intreg autovehiculul. Interventia operativã a pompierilor a limitat in mod semnificativ pagubele, flãcãrile fiind limitate doar la compartimentul motor, fãrã a cuprinde intregul autoturism. Cauza probabilã o reprezintã o defectiune produsã la electromotorul autovehiculului. Sesizarea incendiului s-a fãcut direct de cãtre personalul unitãtii, avand in vedere cã incendiul s-a produs in apropierea unitãtii.