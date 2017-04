Inflatie de rosii

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Numãrul legumicultorilor vasluieni care au depus cereri pentru ajutorul de minimis a crescut la 61 de persoane. Deja, multi producãtori au fãcut plantatiile în solar si vor scoate tomate pe piatã în luna mai. Însã abundenta naste o întrebare: vor avea producãtorii unde sã îsi comercializeze marfa?

În prezent, in Moldova, Vasluiul are un numãr dublu de legumicultori care au solicitat ajutorul de minimis fatã de judetele Iasi, Bacãu si Botosani. Pe o suprafatã cultivatã de 1.000 metri pãtrati, fermierii locali reusesc sã obtinã panã la maxim 6 tone de rosii. ‘Sunt legumicultori foarte experimentati in Albesti, Ivesti, Pogonesti, Duda-Epureni, Crasna, care lucreazã cu tehnologie avansatã (irigare prin picurare etc.), au culturi uniforme si vor scoate in luna mai rosii pe piatã. Dar pe langã rosii, ei cultivã si ridichi, ceapã, ardei, salatã. Au fost discutii intre legumicultori legate de vanzarea tomatelor. În curand, se va deschide o fabricã de conserve de legume si fructe la Vaslui si vor avea unde sã isi vandã marfa. Dacã este tratatã cu responsabilitate si dãruire, legumicultura genereazã venituri mult mai mari decat in alte activitãti agricole’, a spus Gigel Crudu. Un producãtor poate primi un ajutor de minimis de 3.000 euro, adicã 13.481 de lei. Programul se adreseazã producã torilor agricoli, persoane fizice care detin atestat de producãtor, producãtorilor agri coli, persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale si producãtorilor agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati. De asemenea, producãtorul trebuie sã obtinã o productie de minimim douã kilograme de tomate/metrul pãtrat si sã valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kilo – grame doveditã cu docu – mente justificative, de pe suprafata de teren mentionatã.