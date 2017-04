Începe procesul bârlãdencei care si-a ucis bebelusul si l-a aruncat la gunoi

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a dispus începerea judecãtii în cazul Cristinei Petriman, dispecera de taxi din Bârlad care, în toamna anului trecut, si-a ucis bebelusul abia nãscut. Dupã ce si-a omorât copilul, femeia, lipsitã de orice simt matern, a trãit cu cadavrul în casã mai bine de o lunã, apoi l-a abandonat la containerul de gunoi, unde a fost gãsit de un om a strãzii. Instanta a mai decis mentinerea în arest preventiv a femeii, acuzatã de omor.

La sfarsitul lunii noiembrie 2016, un om al strãzii a descoperit, intr-un container de gunor din centrul municipiului Barlad, trupul fãrã viatã al unui bebelus, intr-o pungã plinã cu alte resturi menajere. Politistii au reusit, pe baza unui bon fiscal descoperit in aceeasi pungã si a vizionãrii imaginilor video din magazinul care-l emisese, sã descopere femeia care ar fi aruncat bebelusul la gunoi. Este vorba de Cristina Petriman, o dispecerã de taxi in varstã de 34 de ani, care a fost ulterior prinsã la Bucuresti, acolo unde locuia impreunã cu fratele ei. La audieri, femeia a dat detalii halucinante: dupã ce a lucrat la mai multe firme de taxi din Barlad, a plecat in Italia, de unde a revenit dupã ce a rãmas insãrcinatã, si s-a angajat din nou ca dispecerã. A ascuns sarcina de toti cunoscutii si a nãscut singurã, in garsoniera inchiriatã in care locuia. Pentru cã plangea, i-a pus pe cap o pernã veche, care cantãrea nu mai putin de 2 kilograme si jumãtate, acest lucru ducand la asfixia copilului. Femeia a povestit cã a dormit cu copilul in pat vreo douã zile, apoi l-a pus intr-o pungã pe care a scos-o pe balcon, unde corpul neinsufletit a stat mai bine de o lunã. Într-un sfarsit, a decis sã se mute la fratele ei, la Bucuresti, si, eliberand garsoniera, printre alte resturi menajere, a pus si trupul bebelusului, pe care le-a aruncat la gunoi. Psihologii care au consultat-o au ajuns la concluzia cã femeia este lipsitã de orice instinct matern, cu toate cã este mama biologicã a trei copii. Ceilalti doi copii au fost, la fel, abandonati dupã nastere, unul fiind dat in plasament familial, iar fata cea mare, acum in varstã de 13 ani, a fost datã in ingrijirea pãrintilor materni. Din acest motiv, la cererea DGASPC Vaslui, Tribunalul Vaslui a decis decãderea din drepturile pãrintesti in ceea ce o priveste pe fata de 13 ani, atat a mamei, Cristina Petriman, cat si a tatãlui fetei. Fetita a fost datã in plasament familial bunicilor, iar drepturile si obligatiile pãrintesti au fost preluate de DGASPC Vaslui. În luna martie, procurorii au finalizat ancheta in acest caz si au inaintat cãtre Tribunalul Vaslui rechizitoriul prin care care Cristina Petriman este acuzatã de omor. Marti, judecãtorii au constatat atat competenta acestei instante de a judeca cazul, cat si legalitatea rechizitoriului, a administrãrii probelor si a actelor de urmãrire penalã, dispunand inceperea judecãtii. Panã la proces, mama denaturatã va rãmane in arest preventiv, respectiv in Penitenciarul Bacãu, au mai decis judecãtorii. Dacã va fi gãsitã vinovatã, Cristina Petriman riscã ani grei de inchisoare, cu atat mai mult cu cat existã un precedent recent. La inceputul acestei luni, o altã vasluiancã, Ana Maria Surliac, din Serbotesti, comuna Solesti, care, la fel, si-a sufocat nou-nãscutul dupã care, ca sã scape de cadavru, i-a dat foc in curte, a fost condamnatã la 15 ani de inchisoare cu executare. La fel ca mama ucigasã din Barlad, Surliac si-a motivat fapta printr-o tulburare psihicã post nastere, insã psihologii au arãtat cã a avut discernãmant la momentul comiterii crimei.