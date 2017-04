Încã un violator de minore a ajuns dupã gratii

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Violatorul unei minore din Banca, lãsat liber de judecãtorii bârlãdeni, a fost arestat preventiv dupã ce Tribunalul Vaslui a admis, la începutul acestei sãptãmâni, contestatia formulatã de procurori. Cãtãlin Baciu, în vârstã de 37 de ani, este acuzat de tentativã de viol si viol asupra unei minore cu care, timp de mai multe luni, prin constrângere, a întretinut relatii sexuale. Cercetarea faptelor a durat mai bine de un an, initial, în ianuarie 2016, procurorii clasând cauza. Dupã ce individul a recidivat, urmãrirea penalã a fost reluatã.

O adolescentã din Banca a fost luatã la ochi de un consãtean, Cãtãlin Baciu, in varstã de 37 de ani, care, nici mai mult nici mai putin, a incercat sã o violeze. O primã tentativã de viol, din august 2015, reclamatã de cãte victimã, a rãmas fãrã urmãri, dupã ce, in luna ianuarie 2016, procurorii barlãdeni au clasat cauza. Încurajat poate de acest lucru, individul a continuat sã preseze tanãra, atat fizic, cat si psihic. Ulterior, si-a atins tinta si, incepand din luna februarie, in mai multe randuri si prin constrangere, a intretinut cu fata relatii sexuale. Panã la urmã, tanãra nu a mai suportat si, in aprilie 2016, a fãcut o nouã plangere la politie. În consecintã, prim-procurorul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad a infirmat din oficiu clasarea si a dispus redeschiderea si reluarea urmãririi penale, lucru pe care Judecãtoria Barlad l-a confirmat oficial trei luni mai tarziu. Dosarul a ajuns in sarcina politistilor de la sectia 7 Ruralã Banca, care au continuat ancheta si, dupã mai multe audieri si expertize, miercurea trecutã, au decis retinerea, pentru 24 de ore, a lui Cãtãlin Baciu sub acuzatiile de tentativã de viol si viol, ulterior prezentandu-l instantei, Judecãtoria Barlad, cu propunerea de arestare preventivã. În ciuda probelor, judecãtorii au decis cã individul nu prezintã un pericol asa de mare si au respins cererea, l-au lãsat in libertate, singura mãsurã preventivã luatã fiind cea a controlului judiciar pe o perioadã de 60 de zile. De aceastã datã, procurorii barlãdeni au actionat mult mai prompt in dosarul initial respins si au contestat imediat decizia de lãsa re in libertate a violatorului. Luni, Tribunalul Vaslui a admis aceastã contestata si a emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile pe numele lui Cãtãlin Baciu. Dat fiind cã aceastã sentintã este definitivã, mandatul a fost pus imediat in aplicare, iar violatorul din Banca a ajuns acolo unde-i este locul, in spatele gratiilor.