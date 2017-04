Încã o performantã notabilã pentru sportivii de la «Wazary» Bârlad

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Duminicã, la Bucuresti, sportivii legitimati la Clubul „Wazary Dojo” din Bârlad au reusit sã îsi treacã în palmares o nouã performantã de invidiat.

Astfel, 13 tineri luptãtori au reusit sã se intoarcã acasã cu tolba plinã de medalii, dupã ce sase dintre ei si-au adjudecat aurul, doi, argintul, trei, bronzul, in timp ce alti doi s-au clasat pe pozitia a cincea a clasamentului final. Copiii, cu varste cuprinse intre 8 si 17 ani, s-au inscris la Campionatul National de Submission Kempo, organizat in Capitalã de Federatia Romanã de Kempo, unde au concurat cu sportivi de talie mondialã, unii dintre ei membri ai lotului nationalei Romaniei de Kempo. ‘A fost un concurs cu un ridicat nivel tehnic, avand in vedere cã in competitie au fost inscrisi chiar si membrii lotului reprezentativ al nationalei de Kempo, multi dintre ei de talie mondialã. La toate cele 12 categorii la care am avut inscrisi sportivi am reusit, urmare a unor eforturi considerabile depuse in timpul pregãtirii de elevii nostri, sã castigãm nu mai putin de sase medalii de aur. Acest lucru inseamnã cã am dominat jumãtate din categoriile la care am concurat. Performanta copiilor este cu atat mai importantã cu cat in concurs au fost inscrisi in jur de 250 de sportivi, de la 25 de cluburi de Kempo din toatã tara. Sunt mandru de elevii nostri, care reusesc de fiecare datã sã ridice pe cele mai inalte trepte ale podiumului numele clubului ‘Wazary Dojo’ si, implicit, numele Barladului si al judetului Vaslui’, ne-a declarat sensei Alexandru Rotaru, presedintele clubului barlãdean. Lotul de sportivi cu care cei de la ‘Wazary Dojo’ au mers la Bucuresti a fost compus din David Anghelutã, Alexandru Albu, Robert Carp, Eduard Stupu, Rares Burcã, Teodora Marin (toti medaliati cu aur), Vlad Postolache, Ana Maria Mazilu (ambii medaliati cu argint), Stefania Teletin, Beatrice Stan si Codreanu Angelica (toti trei medaliati cu bronz). Pe pozitiile a V-a ale clasamentului final al categoriilor la care au concurat s-au clasat Andreea Amarinei si Andrei Burcã. ‘Cred cã am demonstrat de atatea ori cã suntem o echipã competitivã si avem un cuvant important de spus in sfera artelor martiale mixte. Pentru mine, personal, este o etapã pe care am depãsit-o cu succes si care imi dã increderea de a merge mai departe si de a gãsi cele mai bune metode de antrenament. Felicitãri intregii echipe pentru efortul depus! Sunt mandru de fiecare in parte!’, a incheiat sensei Rotaru.