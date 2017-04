Încã NE LUptãm între noi…

luni, aprilie 24, 2017, 3:00

Liberalii vasluieni si-au ales foarte bine locul de desfãsurare a alegerilor judetene, dar au uitat sã monteze ringul de box. Cu sau fãrã corzi, pãruiala candidatilor a fãcut toti banii. Discursul dur al deputatului Daniel Olteanu nu a reusit, totusi, sã «întoarcã» sala, rezultatul alegerilor fiind elocvent: Nelu Tãtaru a fost ales presedinte cu 324 de voturi, în timp ce pentru Olteanu – care a plecat, cu tot cu sustinãtori, imediat dupã ce a spus tot ce avea pe suflet – au votat doar 9 membri. Însã nu Tãtaru si Olteanu au fost punctat decisiv în ziua în care liberalii au pus punct interimatelor la functiile de conducere, ci fostul deputat Florin Ciurariu. Referindu-se la cei doi candidati la sefia partidului, cu doar cinci cuvinte, fostul lider liberal a reusit sã punã pe gânduri o întreagã salã. «PNL meritã ceva mai bun». Este sarcina lui Nelu Tãtaru sã demonstreze contrariul

Senatorii Nicoleta Pauliuc, presedintele CODA Vaslui, si Iulian Dumitrescu, vicepresedintele BPN al PNL, au fost arbitrii duelului dintre Nelu Tãtaru si Daniel Olteanu, cei doi candidati la sefia formatiunii. Discursul lui Nelu Tãtaru, care si-a depus mandatul de presedinte interimar la începutul lucrãrilor, a fost mai degrabã o prezentare a echipei care va sta în funtea PNL Vaslui. În ceea ce-l priveste pe Daniel Olteanu, ei bine, deputatul si-a regizat foarte atent pasii, inclusiv momentul final, plecarea din salã, în fruntea sustinãtorilor sãi. În jur de 40 de membri PNL au pãrãsit sala, însã votul, cu sau fãrã acestia, a fost net în favoarea lui Nelu Tãtaru (324 pentru husean, doar 9 pentru bârlãdean).

Olteanu, despre «distrugerea ideii de echipa»

Discursul lui Daniel Olteanu a fost, de departe, cel mai important moment al conferintei de alegeri, arãtând cât de mare este, de fapt, ruptura dintre el si primarul Dumitru Boros. Iatã cele mai importante fragmente din discursul lui Daniel Olteanu: „Explicat ia pentru care judetul Vaslui este reprezentat de o singurã voce liberalã în Parlament, a mea, este distrugerea ideii de echipã. Îi acuz de distrugerea echipei PNL Vaslui pe cei care, uitând cã adversarul e PSD, îsi cautã adversari printre colegi. Am fost întrebat, la rândul meu, de nenumãrate ori în ultima perioadã, de ce nu reactionez atunci când sunt atacat cu murdãrii nedemne, cu injurii, numai si numai cu minciuni. As sti cum sã rãspund, dar am un principiu la care nu vreau sã renunt: nu-mi atac colegii, pentru cã nu ne rezolvãm problemele din familie dacã dãm foc casei! (…) În campania electoralã, atunci când nu am avut, mai bine de douã sãptãmâni, niciun material cu mine sau cu primarii din zona mea, am împãrtit materialele colegilor candidati. Ca o remarcã tristã, am fãcut campanie de 21 de ani, pânã la epuizare, la fiecare alegeri, tuturor celor aflati pe liste, dar atunci când am fost eu pe listã, mie nu am putut sã-mi fac. Vã spun sincer, dacã aveam si materiale cu mine si cu primarii nostri, mai ales în zona de care am rãspuns, acum PNL Vaslui avea trei parlamentari la Bucuresti. Am protestat, dar am acceptat regulile, pentru cã nu eu le fãcusem, iar în PNL am învãtat cã respectul regulilor trebuie sã fie sfânt. Dacã nu le respectãm, ajungem sã avem 80 de delegati într-o salã de 600 de oameni, la o conferintã municipalã unde avem primar. Cui foloseste acest lucru? Cu sigurantã, nu Partidului National Liberal. (…) Trebuie sã tragem toti la aceeasi cãrutã, pentru locuitorii judetului Vaslui, nu sã-i vindem pe ei si sã ne vindem colegii. Pentru cã acolo unde un primar PNL poate sã punã un viceprimar PNL, dar decide sã punã un viceprimar PSD, lucrurile au luat-o razna, e sat fãrã câini. E normal ca eu sã cer în Parlament bani pentru toate comunele si orasele judetului Vaslui, PSD sã voteze împotrivã, iar acasã PSD sã primeascã posturi din partea unora din PNL, care se aflã aici în salã si vã cer acum votul!!!? E normal? Ei nu se bat cu mine, se bat cu dumneavoastrã!!! Refuz sã fiu în echipa cu ei, prefer sã fiu în echipã cu dumneavoastrã! (…) Vreti cuvinte frumoase si uitare pânã la urmãtoarele alegeri? Nu le gãsiti la mine. Vreti sã arãt ipocrizia, minciuna, fariseismul unora care vã cer acum votul? (…) Am auzit vorbindu-se, în toatã aceastã perioadã, de o asa-zisã „victorie a normalitãtii” în PNL Vaslui, în urma alegerilor care s-au desfãsurat pânã acum în judetul nostru. Ceea ce unii dintre colegii nostri numesc o „victorie a normalitãtii” este, însã, o stare de fapt care nu are nimic de-a face cu o victorie, cu atât mai putin cu normalitatea si, mai ales, cu moralitatea si colegialitatea în spiritul cãrora ar fi trebuit si mi-as fi dorit sincer sã fie organizate aceste alegeri interne. Ce am avut în schimb? Piedici, încãlcãri cu bunã-stiintã de legi, regulamente si norme statutare, lipsã de respect fatã de membrii cu drepturi egale ai acestui partid, nenumãrate încercã ri de dezbinare si, mai presus de toate, o campanie plinã de urã la adresa mea si a tuturor celor care sunt lângã mine si care îsi doresc un PNL puternic, echilibrat si stabil la Vaslui. În aceastã situa- tie, mã întreb si vã întreb: unde e normalitatea?”. Discursul lui Daniel Olteanu a fost imediat contracarat, atât de senatorul Nicoleta Pauliuc (aalegerile nu se câstigã în CODa, ci aici”, i-a transmis ea lui Olteanu), cât si de Dumitru Boros, presedintele PNL Bârlad, poate principalul destinatar al mesajelor parlamentarului. Boros i-a amintit lui Daniel Olteanu cã ultima lui activitate politicã a fost acampania pentru Ana Birchall”.Cu atâtea rufe spãlate în public, adeclaratia zilei”, care îi apartine fostului deputat Florin Ciurariu, se încadreazã firesc în peisaj. Fostul presedinte al PNL Vaslui nu a candidat, sâmbãtã, pentru nicio functie, asta si pentru cã, a spus el, anu mai am nici puterea, nici cheful sã fac conpromisuri”. Ciurariu a criticat acoabitarea jenantã cu PSD” de la Bârlad, ao mizerie pe care o ascundem de atâta timp sub presa. Si a încheiat devastator: aDespre candidati, atâta spun: PNL meritã ceva mai bun”.

Tataru, despre membrii plecati: «Sunt si presedintele lor»

Proaspãt ales presedinte, Nelu Tãtaru va avea o misiune foarte grea: sã unifice filiala, sã o întãreascã si sã pregãteascã alegerile viitoare, europarlamentare, prezidentiale si, cele mai importante, locale. Cât despre aaripa Olteanu”, Tãtaru a fost sec: aSunt si presedintele lor”. Trebuie sã o demonstreze, si încã repede.