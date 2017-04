În greva foamei… de fricã sã nu îi ia foc casa!

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

• Un bârlãdean în vârstã de 62 de ani, care are o situatie locativã ceva mai… specialã, a intrat de trei zile în greva foamei pe motiv cã responsabilii nu vor si pace sã în scoatã din locuintã, pe casa scãrii, un mega-panou electric, care deserveste tot blocul în care domiciliazã. Omul spune cã de frica unui incendiu copilul i s-a mutat din casã iar el a ajuns sã stea cu frica în sân, în fiecare noapte, când vede cât de tare se încãlzesc sigurantele panoului.

Omul, pe nume Ioan Acsinte, locuieste într-una din garsonierele blocului Q1, cunsocut sub denumirea de „Fostul bloc CFR”, de pe strada Victor Ion Popa. Pe 30 martie, el a înstiintat spitalul din Bârlad cã, fãrã a fi vorba despre vreo pãcãlealã, de pe data de 1 aprilie intrã în greva foamei. La rândul lor, autoritãtile sanitare au notificat ambulanta si medicul de familie al bãrbatului, pentru ca pe tot parcursul protestului sã îi monitorizeze starea de sãnãtate. Totodatã, ieri dimineatã, vestea deciziei lui Axinte a ajuns si la urechile primarului Dumitru Boros, care l-a vizitat pe bãrbat la domiciliu.

„Nu se mai poate locui într-un stres continuu si cu o teamã pe care doar eu o stiu cum se manifestã. Sã fi vãzut de câte ori au explodat sigurantele, cum se ardeau pe bandã rulantã… Ultima datã, s-au ars prin iarnã de mi-au venit în casã toti vecinii care au rãmas fãrã curent. S-au înlocuit toate sigurantele arse iar acum iar dau semne cã ar ceda, la cât de tare se înfierbântã… Am sesizat pe unde am putut si nimeni nu m-a bãgat în seamã. Abia acum am înteles cã blocul a trecut la primãrie si cã ar mai fi o sansã sã scap odatã pentru totodeauna de acest pericol”, s-a plâns protestatarul primarului Boros.

Pentru cã a mers la domiciliul bãrbatului însotit si de doi directori din primãrie, edilul sef a cerut imediat o rezolvare. Care, culmea, a si venit, având în vedere cã abia acum solutia problemelor lui Acsinte se aflã în mâna autoritãtilor locale. „Din pãcate, eu am rãmas surprins când am vãzut ce este acolo. Nu cunosteam situatia, dar mai ales riscul la care sunt expusi oamenii din acel bloc. Deocamdatã, am cerut din primãrie o situatie tehnicã exactã a imobilului, pentru cã este un obiectiv al nostru acum. Deja am gãsit în primãrie un studiu tehnic de solutie, pentru fiecare etaj. Acolo, este vorba despre scoaterea acelui panou electric în afara locuintei domnului Acsinte. Având, asadar, documentatia, mai rãmâne sã identificãm cât mai repede o sursã de finantare. Un lucru nu tocmai usor, dar foarte posibil cu ajutorul consilierilor locali. Este, într-adevãr, o situatie de risc pe care o vom trata cu toatã responsabilitatea. Despre acest lucru a fost informat deja si domnul Acsinte, a cãrui nemultumire am înteles-o imediat ce l-am vizitat si de la care ne asteptãm sã renunte la gestul sãu. Pe bunã dreptate, un gest disperat…”, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.