Iarna din mijlocul lui aprilie a «rezolvat» si apicultura!

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Episodul de iernã severã din aceastã lunã a adus apicultura vasluianã în pragul falimentului. În mai putin de 48 de ore, jur de 25.000 de familii de albine au murit, iar productia anualã de miere, estimatã la circa 800 tone, se va înjumãtãti. Apicultorii sunt disperati, pentru cã refacerea stupilor va dura trei ani. Multi dintre apicultori au pierdut toate familile pe care le aveau, asa cã si-au încetat, pur si simplu, activitatea. Dacã culesul la pomii fructiferi si rapitã a fost compromis în proportie de sutã la sutã, apicultorii nu îsi pun mari sperante nici în culesul la salcâm.

Frigul si zãpada cãzutã sãptãmana trecutã au omorat circa 25.000 familii de albine din judetul Vaslui. De la un efectiv total de 70.000 de familii, cei 6.500 de apicultori din judet mai au acum in viatã in jur de 45.000 de familii. Vasile Puf, directorul Asociatiei Crescãtorilor de Albine (ACA) Vaslui, estimeazã cã intre 60 si 80% din albinele culegãtoare au murit, iar puietul rãmas va putea iesi la cules abia peste 20 de zile. Fãrã albine culegãtoare, prognozele privind productia de miere din acest an sunt sumbre. Dacã intr-un an cu temperaturi normale in judetul Vaslui se produceau intre 700 si 800 tone de miere, in anul 2017, productia va fi la jumãtate. ìAm primit o loviturã nãucitoare. Avem mortalitãti de zeci de mii de familii de albine. Dupã o iarnã foarte grea, avem parte si de o primãvarã capricioasã. Dacã in prima parte au fost zile frumoase si am sperat cã vom avea un cules bun la pomii fructiferi si rapitã, dupã aceea, au venit ninsorile. Noptile au fost cu temperaturi mici iar albinele s-au strans ghem. Apicultorii au fost nevoiti sã spargã cuibul si sã introducã alte rame, iar cand a venit frigul, panã la dezastru nu a mai fost decat un pasî, a explicat Vasile Puf.

Efectivele se vor reface cu greu

La temperaturi de 11 – 12 grade, albinele au iesit din stupi dupã apã, nectar, polen, dar nu s-au mai intors. Cum familiile s-au depopulat puternic, apicultorii nu mai au sperante la un cules bun nici la salcam. Mai mult, bruma care a cãzut in ultimele dimineti a afectat si salcamii, iar florile acestora vor fi mult mai putine decat in anii trecuti. ìDin nefericire, suntem cu mult sub numãrul familiilor pe care le aveam anul trecut, cand si atunci ne-au murit circa 35% din familii… Este ingrijorãtor. Însã, pe langã vreme, mai sunt si alte motive care concurã la mortalitatea mare. Este un semnal de alarmã si pentru Ministerul Agriculturii, pentru cã albinele contribuie la mentinerea unei naturi sãnãtoaseî, a mai spus Vasile Puf. Refacerea numãrului de albine necesitã o perioadã foarte lungã. Sunt apicultori care au avut 100 de familii de albine si, in mini-iarna aceasta, leau murit toate. Pentru cã nu au bani pentru achizitionarea altor familii, cei in cauzã nu isi mai pot continua activitatea. Apicultorii care au pierdut 30-40% din efective se vor reface in maxim trei ani. ìTrãiesc cu regret aceste momente. Nu invãtãm nimic. În fiecare an pierdem circa 40% din efective. O problemã o reprezintã si apicultorul care nu are experientã, care si-a luat un numãr mare de familii de albine. Este trist cand dau aceste cifre. Productia de miere a scãzut in ultimii ani, iar exporturile nu mai merg. Suntem in UE, si nu mai suntem noi cei mai tari de pe piata mierii. Dacã nu vom livra o miere de calitate, piata se va inchide pentru noiî, a avertizat Vasile Puf.