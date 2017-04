Iar a nins, iar ne-am blocat!

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Desi pare aproape imposibil de crezut, ieri, o parte din drumurile din sudul judetului s-au blocat din nou din cauza cãderilor abundente de zãpadã. În plus, trenurile întârziate, cursele regulate de persoane anulate si soferii imobilizati cu masini cu tot de conditiile meteo nici nu s-au comparat cu supãrarea agricultorilor, care au început deja sã reclame pierderi de ordinul zecilor de milioane de lei. „Ce s-a putut face, s-a fãcut! Nu sunt drumuri blocate! Dar nici nu vrem sã ne gândim cum va fi la noapte, dacã îngheatã!”, a fost rãspunsul drumarilor care – incredibil sau nu – ieri, 20 aprilie, 2017, au scos din nãmeti cel putin 10 autoturisme.

Ziua de joi, 20 aprilie, a anului 2017 va rãmane, cel putin pentru locuitorii din jumãtatea de sud a judetului, ca una de tristã amintire. Si asta din cauza naturii, cu care nimeni nu poate si nici nu are cum sã se batã. Joi dimineatã, in jurul orei 06.00, prognozele meteorologice s-au adeverit panã la ultimul cuvant. Întai a plouat masiv si apoi au venit niste ninsori pe care nimeni nu le credea. Dar care, ulterior, chiar au depãsit asteptãrile… ‘Am primit toate informãrile de vreme rea, insã, asa cum s-a mai intamplat, am crezut cã fronturile atmosferice se vor muta, se vor mai misca si ninsoare nu va ajunge si la noi. Sau dacã va ajunge, am sperat cã va fi de slabã intensitate sau de scurtã duratã… Însã, natura si-a fãcut din nou datoria si ne-a pus ‘la locul nostru’… Am rãmas uimiti sã vedem, deja, ninsoare care cade intr-una de 18 ore’, a fost tot ce au putut spune angajatii Statiei Meteo din Barlad, ieri, la orele amiezii.

Despre drumuri…

Si cum a nins, imediat au fost activati cei care de-acum se declarau relaxati de-a binele in privinta deszãpezirii drumurilor. Este vorba despre angajatii Sectiei de Drumuri Judetene Barlad, din cadrul SC Lucrãri Drumuri si Poduri Vaslui. Realitatea constatã de acestia in teren a fost atat de greu de crezut, incat o echipã a ziarului nostru i-a insotit pe o parte din arterele pe care au intervenit. Concluzia: in camp deschis, exact ca in miez de iarnã!!! ‘Cele mai mari probleme ne-au fost semnalate si le-am constatat si noi pe drumurile care fac legãtura intre Barlad si comunele Ciocani, Coroiesti, Pogana, Mãlusteni, Suletea, Viisoara si altele. Cel mai mult am avut de intervenit spre Ciocani, de unde am scos din nãmeti, a se intelege suluri de zãpadã, cel putin sapte masini, in afarã de alte trei care asteptau pentru cã nu mai puteau inainta. Am actionat cu material antiderapant, am tractat soferii blocati si am reusit sã ii deblocãm, in timp ce unii glumeau cu noi spunand cã veneau spre Barlad sã isi cumpere… brazi de Crãciun’, ne-a declarat Viorel Zaharia, seful drumarilor barlãdeni.

Prea ca la tara…

În schimb, accesul in satele comunelor sudice, pe drumurile comunale, circulatia nu s-a desfãsurat, ieri, in conditii de iarnã, ci a fost blocatã de-a dreptul. Doar cãrutele, acolo unde s-au incumetat, au reusit sã rãzbatã prin stratul gros de zãpadã amestecatã cu noroi apãrut pe drumuri. Acesta lucru a fãcut ca, treptat, mai multe curse regulate de persoane care pleacã din autogãrile Barladului sã isi decaleze orarul obisnuit, sau chiar sã fie anulate. ‘Nu se poate ajunge spre satele unde nu existã asfalt. Chiar dacã este pietris pe drum, tot s-au format bãlti cu noroi si ne este teamã sã nu rãmanem in camp cu pasagerii. Vom vedea ce va mai fi! Deocamdatã, am anulat doar o cursã, spre Bogdãnita si unele spre satele din comunele Zorleni si Coroiesti’, au spus unii transportatori din autogãrile Barladului. În plus, in camp deschis, spre localitãtile rurale din prajma orasului, vizibilitatea a fost, la orele amiezii cel putin, sub 50 de metri. Viscolul specific iernii si transportul de zãpadã la sol a impus noile reguli de circulatie. Curios este cã, la nicio iesire din Barlad nu a fost zãrit vreunun echipaj rutier care sã ii indrume pe soferi sã se intoarcã din drum, mai ales cã aproape niciunul nu mai avea montate pe masini anvelopele de iarnã. Imaginile surprinse de noi pe drumurile judetene 243, 243 B si 245 vorbesc de la sine!

Iar la oras…

Cat despre Barlad, localitatea a arãtat ieri mai mult ca dupã o zi de ploaie torentialã decat dupã una de ninsori abundente. Ca intotdeauna, canalele au refulat in multe zone, traficul s-a desfãsurat anevoios si, implicit, nervii soferilor din nou sau intins la maximum. La fel s-a intamplat si cu rãbdarea celor care si-au rezervat bilete de tren din Statia CFR Barlad, unde intarzierile multor garnituri de tren au fost de ordinul zecilor de minute, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Din fericire, panã la inchiderea editiei, ambulantele din Barlad care au primit solicitãri inspre mediul rural nu au semnalat situatii in care sã nu fi ajuns la destinatiei. În schimb, in mai multe situatii cei de la Delgaz Grid – frunizor de energie electricã – au raportat ca fiind nealimentate total sau partial 11 linii de energie electricã de tensiune medie si nu mai putin de 328 de posturi de transformare, toate cu precãdere din mediul rural.