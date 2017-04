Hot minor, trimis fortat la scoalã!

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Doi hoti din judetul Galati, dintre care unul minor, au dat iama, la inceputul anului trecut, in magazinele din sudul judetului Vaslui, din care au furat tot ce le-a picat la manã, de la bani din casele de marcat, tigãri si bãuturã, panã la produse alimentare. Au fost prinsi de politisti chiar cand, in miezul noptii, incercau sã pãtrundã intr-un magazin din centrul municipiului Barlad. Trimisi in judecatã pentru comiterea a douã infractiuni de furt calificat, si-au aflat pedepsele chiar inaintea sãrbãtorilor de iarnã. Aurel Valentin Serban a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, perioadã la care se adaugã alti 2 ani, pentru alte furturi sãvarsit in 2014 in Tecuci, pentru care primise o pedeapsã cu inchisoarea. Imediat, el a contestat sentinta judecãtorilor barlãdeni, in speranta cã va scãpa, si de aceastã datã, cu suspendarea executãrii pedepsei. La fel a procedat si tovarãsul sãu, minorul Toader Nãstase, asupra cãruia judecãtorii au decis aplicarea mãsurii asistãrii zilnice pe o perioadã de 6 luni. Probabil, motivul supãrãrii acestuia a fost altul: instanta a dispus ca, pe durata executãrii mãsurii educative a asistãrii zilnice, acesta sã urmeze un curs de pregãtire scolarã sau formare profesionalã, lucru incompatibil cu meseria deja aleasã de tanãr, cea de hot. Cat timp contestatia a fost pe rolul Curtii de Apel Iasi, cei doi au incercat orice pentru a scãpa de pedepse, de la a se impãca cu victimele lor ori a aduce tot felul de martori care sã demonstreze instantei cã, in esentã, sunt bãieti buni, panã la a evita sã se prezinte a termenele de judecatã, si, astfel, Serban sã mai guste putin din aerul libertãtii. Totul a fost in zadar, miercuri, judecãtorii ieseni respingand ca nefondate contestatiile celor doi. În consecintã, Aurel Valentin Serban a ajuns in inchisoare, in timp ce Toader Nãstase va trebui, vrand-nevrand, sã meargã la scoalã!