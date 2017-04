Haosul despre care vorbea Rãdoi chiar existã!

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

„Murim de inimã! Ne ducem la spitalul de nebuni! Nu mai rezistãm! Ce se întâmplã aici e unic în România, nu în judet sau în oras! M-am sãturat sã sun la Politia Localã si sã fim tratati cu dispret”, este reactia mai multor proprietari de magazine de la intersectia strãzii Ana Ipãtescu cu strada Popa Sapcã, exasperati de faptul cã nici nu îsi mai pot aproviziona prãvãliile, darãmite sã le asigure conditii clientilor de a-si ridica din magazine mãrfurile grele. Motivul ambuteiajelor de la intersectia celor douã strãzi are douã componente: nesimtirea unora, care nu vor si pace sã plãteascã un leu pentru parcarea în spatiile amenajate ale pietei, dar si lipsa unor mãsuri ferme din partea politistilor locali.

Revolta proprietarilor de magazine din zona Pietei centrale a orasului este veche. Atat de veche, incat oamenii spun cã au ajuns la capãtul rãbdãrii, mai ales din pricina indolentei autoritãtilor, care i-ar trata cu dispret absolut ori de cate ori apeleazã la ele. Dupã neregulile reclamate de cei care isi vindeau pãsãrile in spatiul special amenajat din piata centralã – subiect tratat pe larg in editia ziarului nostru de ieri – astãzi, a rãbufnit nemultumirea unor patroni de prãvãlii de pe strada Ana Ipãtescu. Aici, in peste 20 de magazine se vand de la haine si produse de menaj, panã la utilaje si materiale de constructii, fiind vorba despre o stradã care are caracter pietonal dar pe care accesul se face de pe strada Popa Sapã. Aceeasi pe care este dirijat traficul greu care tranziteazã Barladul, din directia sud spre nord. Problema este, asadar, in intersectia Ipãtescu – Popa Sapcã. Aici, zilnic, spun patronii de magazine, sã iti poti face cumpãrãturile din magazinele lor tine de… noroc! Si asta din pricina celor care isi lasã masinile chiar in intersetie, desi au de fãcut cumpãrãturi in cu toatul alte pãrti ale pietei. Si uite-asa se face cã, desi blocheazã cum ii taie capul o intersectie, stanjenind chiar si traficul greu, dirijat, de voie, de nevoie, prin zonã, nimeni nu pare a misca un pai. ‘Nu mai este nimeni in slujba ceãteanului! Poate doar presa, ce a mai rãmas… Dacã vreti, vã dau filmãri cu Politia Localã cum intoarce capul cand trece prin zonã. Nu se uitã, nu ii intereseazã masinile parcate pe contrasens, pe a doua bandã, pe treceri de pietoni si pe unde apucã. Iar cand am sunat la ei, mi-au rãspuns in dispret cã trebuie sã le facem scris, dar asta doar ca sã vadã ce se poate face… Nici nu mai sun la ei, si se poate verifica de cate ori i-am apelat! Dacã nu vã tineti dumneavostrã de capul lor, nu cred cã mai avem vreo sansã sã se facã ceva aici. Odatã au venit pompierii, la o instruire, si nici masina lor nu a putut intra. Ne-am lãmurit: pe noi nu ne ascultã, cum nu ii ascultã nici pe cei de la ISU. Dar poate ascultã de presã! Mereu spun cã nu au oameni, dar masina patruleazã in fiecare zi, de cateva ori pe schimb, si nici urmã de mãsuri de deblocare a traficului’, au povestit revoltati oamenii afectati de situatia creatã.



Interese, variante si sperante

Unii dintre proprietarii magazinelor din zonã nu s-au sfiit sã arate cu degetul direct spre conducerea Politiei Locale, acuzand-o chiar cã ‘nu ar vrea sã deranjeze’. Asta si ca reactie, cumva, la criticile aduse recent directorului Vasile Rãdoi de cãtre o parte din consilierii locali ai Barladului, care i-au si cerut demisia din cauza lipsei de eficientã. Una motivatã, asadar, dupã pãrerea patronilor de prãvãlii. ‘Poate seful Politiei Locale, pe care nu ne intereseazã cum il cheamã, nu vrea ca aceastã politie sã deranjeze, fiind acum politia sa privatã. Dar eu stiu cã este politia orasului, nu a unei pãrti a electoratului… E o chestiune de bun simt. Unii vecini au mers chiar la primar, din cate stiu, in timp ce eu m-am sãturat de bãtut la usi pentru o chestiune simplã. Nu putem nici intra, nici iesi din sediile propriilor firme. Înregistrãm, de la an la an, pierderi care se pot vedea foarte bine in contabilitatea noastrã… Îl invitãm si pe domnul Rãdoi, si pe primar si pe consilieri sã vinã sã vadã in contabilitate. Si, cu toate acestea, plãtim taxe si impozite mãrite, deci le plãtim salariile mãrite acestor domni care ar trebui sã ia mãsuri pentru noi si pentru intreg Barladul, la urma-urmei. Murim de inimã! Ne ducem la spitalul de nebuni! Nu mai rezistãm! Ce se intamplã aici e unic in Romania, nu in judet sau in oras! M-am sãturat sã sun la Politia Localã si sã fim tratati cu dispret’, s-a revoltat un alt proprietar de magazin din zonã. Acum douã zile, spre exemplu, pe bunã dreptate oamenii ne-au chemat la fata locului sã vedem ambuteiajul reclamat. Tot nemultumitii au spus cã au preferat sã ne solicite intr-o zi lejerã de piatã, intrucat dacã ne-ar fi chemat pentru a lua imagini martea, joia sau duminica – nemaivorbind de zilele premergãtoare sãrbãtorilor mari -, nu am fi avut loc nici mãcar sã ne strecurãm printre masini pentru o fotografie reusitã. Pe cale de consecintã, unii au plecat glont in biroul primarului Barladului. Concluziile discutiilor ni le-a expus insusi edilul sef. ‘Nu stiu cat e de bine sã mã pronunt acum, inainte de a primi la mapã concluziile controlului pe care lam cerut la Politia Localã, dar pot face o remarcã de ordin general. Nemultu – mirile imi parvin, zilnic, din tot orasul si de aceea am spus si eu cã sunt nemultumit de activitatea institutiei. Cand constat personal acest lucru, nemultumirea personalã se amplificã… Dar nu despre asta este vorba. Oamenii au asteptãri de la mine, in aceeasi mãsurã in care au de la toatã componenta Consiliului Local. Ati vãzut cã, in ultima sedintã de plen a Consiliului Local, unii consilieri au impãrtãsit opiniile mele si ale oamenilor, in timp ce altii au spus cã sunt multumiti de activitatea acestei institutii. Pe scurt, in calitate de primar, este de datoria mea sã fie toatã lumea multumitã de o institutie aflatã in directa mea subordonare. Celor de la piatã le-am spus ce am comunicat public recent: fiecare situatie in parte va fi analizatã temeinic si se va dispune pe cale de consecintã. Deci, dacã oamenii sunt nemultumiti, la fel sunt si eu si ar trebui sã fie fiecare consilier local care a primit un vor de incredere din partea lor’, nea declarat primarul Boros. Despre situatia expusã mai sus am fi dorit sã obtinem si un punct de vedere din partea directorului executiv al Politiei Locale. Numai cã, ieri, acesta nu a putut fi contactat telefonic. Rãman insã concluziile exprimate de acesta, la ultima sa interventie in ziarul nostru, cand si el a recunoscut, cu subiect si predicat, cã haosul din traficul pietei centrale are, de fapt, o altã denumire: dezastru.