Guvernul a decis micsorarea chiriilor ANL

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

Chiriile plãtite de cei care locuiesc în apartamente ANL vor fi diminuate, potrivit unei ordonante de urgentã aprobate în sedinta de miercuri a guvernului, vicepremierul Sevil Shhaideh apreciind cã astfel se „îndreaptã o mare nedreptate fãcutã de guvernul Ciolos„.

Chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiazã de locuinte ANL vor fi diminuate si vor fi calculate dupã noi criterii, raportate la venitul realizat pe mem – bru de familie, stabileste Ord onan – ta adoptatã miercuri de Guvern. Modificãrile aduse au scopul sã asigure protectia socialã persoa – nelor cu venituri mici, prin limita – rea cuantumului chiriei, astfel: – Maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat in functie de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe tarã; – Maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacã venitul brut pe membru de familie este mai mare decat salariul minim brut pe tarã, dar nu depãseste 100% salariul minim brut pe tarã garantat in platã; – Maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacã venitul brut pe membru de familie depãseste 100% din salariul minim brut pe tarã, dar nu mai mult de 5.000 lei. Reducerea chiriilor pentru persoanele care beneficiazã de locuinte ANL are loc in conditiile in care, prin Ordonanta de Urgentã adoptatã de Guvern, se diminueazã: – Cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii de la 1,11% din valoarea de inlocuire a constructiei la maxim 0,8% din Guvernul a decis micsorarea chiriilor ANLvaloarea de inlocuire a constructiei; – Coeficientul specific rangului localitãtii se extinde intre 0,6, specific satelor, si 1, pentru Bucuresti; – Coeficientul de venit scade la 0,8 pentru chiriasii al cãror venit pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie; De asemenea, prin actul normativ, se pondereazã chiriile si cu un coeficient care tine cont de anul de receptie a blocului ANL, care variazã intre 0,85 pentru imobilele construite panã la finalul anului 2004, si urcã la 1 pentru cele ridicate incepand cu 2016.