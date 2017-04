Femeie de 80 de ani, decedatã în incendiu

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasa – mentului Vaslui si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã al comunei Codãesti au intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã din localitatea Pribesti, comuna Codãesti. În jurul orei 01.55, un apel sosit in dispeceratul comun ISU – SAJ a anuntat faptul cã in Pribesti o casã este in flãcãri iar in interiorul acesteia existã posibilitatea sã se afle si proprietara locuintei. La fata locului a fost trimisã o autospecialã de lucru cu apã si spumã de mare capacitate, cu opt subofiteri, si o ambulantã SMURD de Terapie Intensivã Medicalã. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta atat in interiorul locuintei, cat si la acoperisul acesteia. Din nefericire, dupã lichidarea incendiului, salvatorii au gãsit trupul carbonizat al proprietarei locuintei, o bãtranã in varstã de 80 de ani. Cauza probabilã a incendiului a fost efectul termic produs de un cos de fum amplasat necorespunzãtor si neprotejat termic fatã de materialele combustibile.