Expozitie „In memoriam” dedicatã lui Nicolae Rainea, cel mai mare arbitru român

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad deschide, sâmbãtã, 22 aprilie, la ora 11.30, expozitia „Cel mai mare arbitru român. In memoriam Nicolae Rainea”.

Evenimentul, legat de perso – nalitatea celui mai mare arbitru al fotbalului – Nicolae Rainea (nãscut pe 19 noiembrie 1933, la Brãila, trecut in nefiintã pe 1 aprilie 2015, la Galati) se adreseazã tuturor categoriilor de public si isi propune – prin intermediul exponatelor existente in patrimoniul muzeului nostru (fotografii, docu – mente, insigne, cupe, fanioane etc.) – sã puncteze cateva momente impor – tante din cariera acestei personalitãti. Pentru Nicolae Rainea, cei patru ani petrecuti la Barlad, in perioada 1952 – 1956, la ßConstructorul’, au insemnat incheierea activitãtii ca jucãtor de fotbal si inceputul carierei de arbitru. Palmaresul marelui arbitru cuprinde 115 meciuri internationale, peste 1.000 de meciuri in campionatul intern, 3 participãri la turneele finale ale Campionatului Mondial (RFG – 1974; Argentina – 1978; Spania – 1982), 3 finale ale cupelor europene. Apogeul carierei lui Nicolae Rainea s-a inregistrat in anii 70 – 80, cand era catalogat drept unul dintre cei mai valorosi centrali din Europa si chiar din lume. Dupã ce s-a retras din arbitraj, in anul 1984, a fost observator si presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal din Galati. Invitatii de onoare ai acestui eveniment sunt Grigore Ilisei – scriitor, publicist, om de radio si televiziune, Adrian Porumboiu – fotbalist, arbitru si om de afaceri, si Florian Pricop – fost presedinte al Clubului de Rugby din Barlad. Expozitia va putea fi vizitatã panã pe data de 26 mai.