Exercitiu national de verificare a sistemelor de alarmare a populatiei în caz de dezastre

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

IGSU va desfãsura, sãptãmâna viitoare, un amplu exercitiu, la nivel national, pentru testarea si verificarea unor echipamente din componenta sistemului de înstiintare, avertizare si alarmare în situatii de protectie civilã – PROCIV 2017.

În perioada 18-21 aprilie, in tarã va fi declansat mecanismul de instiintare a autoritãtilor privind iminenta producerii unor evenimente deosebite si vor fi actionate echipamentele dedicate de avertizare/alarmare a populatiei din zone posibil a fi afectate de dezastre, prin intermediul semnalelor acustice. Simulãrile vor incepe marti, 18 aprilie, iar timp de patru zile vor fi verificate atat fluxurile de transmitere a mesajelor de instiintare cãtre autoritãti, cat si modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei (sirene) existente la nivelul comunitãtilor. În perioada vizatã, locuitorii Capitalei si cei din judetele tãrii vor auzi semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a cate 16 secunde fiecare, in intervalul orar 10.00-15.00. De asemenea, in functie de caracteristicile tehnice, vor fi testate si echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocalã cãtre populatie. ISU Vaslui recomandã cetãtenilor sã rãmanã calmi si sã urmãreascã informãrile inspectoratului. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma ‘EXERCITIU’. Înstiintarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizeazã in scopul dispunerii mãsurilor de protectie a populatiei si bunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des intalnite situatii in care este alarmatã populatia, prin intermediul sirenelor electrice si electronice, au loc pe timpul inundatiilor, cand este semnalatã iminenta producerii unor viituri care sã punã in pericol viata persoanelor. De asemenea, sistemul de instiintare – alarmare este utilizat in cazul producerii unor accidente tehnologice in care sunt implicate substante periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau cãderii obiectelor din atmosferã. Aceastã metodã destinatã protectiei populatiei civile poate fi utilizatã si pe timpul conflictelor armate. Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice cu diferite semnificatii sau pot fi transmise mesaje vocale care vizeazã anumite mãsuri pentru comunitate. La nivelul judetului Vaslui, existã un numãr de 156 astfel de mijloace, care pot fi utilizate in cazul unor dezastre sau alte situatii de protectie civilã, modul de actionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, iar 4 dintre acestea pot fi actionate si din dispeceratul ISUJ Vaslui. Responsabilitatea mentinerii in stare de operativitate a sistemului de instiintare-alarmare revine autoritãtilor publice locale, iar reprezentantii ISUJ Vaslui deruleazã, periodic, actiuni de verificare in teren. Pe parcursul anului trecut, personalul specializat a verificat un numãr de 115 mijloace de alarmare a populatiei. În anul 2016, ISUJ Vaslui a organizat 16 exercitii de alarmare la nivelul localitãtilor, actiuni derulate in colaborare cu comitetele judetene si locale pentru situatii de urgentã, institutiile publice cu atributii in managementul situatiilor de urgentã si operatorii economici sursã de risc.