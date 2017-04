Exercitiu de alarmare a populatiei în caz de dezastru

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

În perioada 18 – 21 aprilie, Inspectoratele pentru Situatii de Urgentã din intreaga tarã vor testa si verifica modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei in situatii deosebite, in cadrul exercitiului PROCIV 2017. Conform programãrii, sirenele din judetul Vaslui vor rãsuna azi, intre orele 10.00 si 12.00, urmand a fi transmis semnalul de alarmare in caz de dezastru. Este vorba de un semnal de alarmã compus din 5 sunete, cu o duratã de 16 secunde fiecare, cu pauzã de 10 secunde intre ele. ‘Lucrãtorii nostri vor testa si verifica echipamentele din componenta sistemului de avertizare, instiintare si alarmare a populatiei in situatii de protectie civilã, echipamente care trebuie sã fie functionale la nielul fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale din judet. Acest exercitiu mai are drept scop si familiarizarea populatiei cu aceste semnale de alarmã pentru ca, intr-o situatie realã, sã se punã la adãpost’, au precizat reprezentantii ISU Vaslui. Dupã incheierea exercitiului, la nivelul ISU va exista o situatie la zi a stãrii echipamentelor de alarmare, si, acolo unde vor exista disfunctionalitãti, se vor lua mãsuri pentru remedierea problemelor.