Examenul de definitivat, sustinut în conditii de iarnã!

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Ieri, la centrul de examinare de la Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui, profesorii au sustinut proba scrisã a examenului de definitivat, editia 2017. Nu mai putin de 187 cadre didactice titulare pe post s-au înscris la acest examen, pentru a accede la grade didactice superioare, însã 3 profesori nu au mai validat fisele de înscriere. Examenul se desfãsoarã dupã reguli noi, media finalã, de trecere, de minim 8, fiind fãcutã între notele de la cele douã inspectii, nota acordatã portofoliului profesional si nota de la proba scrisã multiplicatã cu 7. Anul trecut, în judetul nostru, procentul de promovabilitate, dupã contestatii, a fost de 64,53%, cu 5 procente sub media nationalã!

Spre deosebire de examenul de titularizare, in urma cãruia candidatii pot obtine o catedrã definitivã, definitivatul reprezintã prima treaptã spre accederea spre gradele didactice superioare, cu diferentele de salarizare, dar si de responsabilitãti, aferente. La inceputul acestui an, un numãr de 187 cadre didactice din judetul Vaslui s-au inscris la examenul de definitivat editia 2017, 3 profesori renuntand pe parcurs, restul sustinand ieri, la centrul de examinare de la Liceul Teoretic Liceul ‘Stefan Procopiu’, din Vaslui. Cei mai multi dintre candidati, 59, mai bine de o treime din totalul celor inscrisi, isi dau definitivatul pentru catedre de limba si literatura romanã, din ciclurile prescolar, primar sau gimnazial. Ca in fiecare an, sunt mai multi profesori de sport, 29 de cadre didactice, sau de limbi strãine, 15 de englezã si 7 de limba francezã, decat profesori de matematicã, doar 13 inscrisi. Mai candideazã pentru definitivat 6 profesori de religie si un numãr egal de profesori de geografie, 5 profesori de culturã civicã, precum si 3 profesori de muzicã, in timp ce la alte discipline, cum ar fi fizicã, economie sau istorie, educatia tehnologicã, informaticã, electrotehni – cã ori turism, este cate un singur candidat. Din cei 184 de candidati inscrisi, 11 nu s-au prezentat la proba scrisã de ieri, alti 20 retrãgandu-se din examen dupã aflarea subiectelor. Procentul celor care nu au sustinut efectiv examenul este mai mic decat anul trecut, cand, din 219 candidati, nu mai putin de 45 nu s-au prezentat, iar alti 33 candidati s-au retras in timpul concursului. Afisarea rezultatelor se va face pe data de 25 aprilie, in aceeasi zi, dar si pe data de 26 aprilie urmand a fi depuse eventualele contestatii. Afisarea rezultatelor finale se va face pe 30 aprilie, urmand ca in perioada 2 – 22 mai sã se facã transmiterea la Ministerul Educatiei a tabelelor nominale cu candidatii declarati admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei, cu aplicabilitate din noul an scolar.