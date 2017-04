Echipajul unei ambulante, atacat de romii din Negresti

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

Nervosi din cauza lãmuririlor cerute de dispecerul de la numãrul de urgentã 112, mai multi romi dintr-un cartier din Negresti au încercat sã se rãzbune pe ambulantierii trimisi în ajutorul unei tinere de 16 ani, cu hemoragie. Indivizii erau înarmati cu sãbii si, pentru a scãpa, asistentul medical si soferul au fugit pe un câmp din apropiere. La sosirea fortelor de ordine chemate de ambulantieri, romii au dispãrut iar pacienta a putut fi preluatã si transportatã la spital. Politistii încearcã identificarea celor patru agresori, care riscã sã fie acuzati de amenintãri si loviri sau alte violente.

Duminicã seara, o ambulantã din cadrul Statiei SAJ Negresti a fost solicitatã pentru a ridica o pacientã in varstã de 16 ani, din localitate, care acuza o hemoragie. La sosirea in apropierea locuintei pacientei, situatã intrun cartier de romi din oras, mai multi indivizi, rude ale fetei, inarmati cu sãbii, s-au nãpustit asupra echipajului ambulantei. Agresorii erau supãrati din cauza duratei apelului de urgentã si a lãmuririlor cerute de cãtre dispecerul de la 112, si au vrut sã se rãzbune pe ambulantieri, crezand cã ei puseserã intrebãrile la telefon. Pentru a scãpa, asistentul medical si soferul ambulantei au fugit pe usa din spate, abandonand vehiculul si refugiindu-se pe un camp din apropiere, de unde si-au alertat colegii din dispeceratul SAJ. Cand politistii si jandarmii chemati in ajutor au ajuns la fata locului, agresorii dispãruserã. Sub protectia fortelor de ordine, ambulantierii si-au putut face datoria, transportand pacienta la spital. Din cauza spaimei, asistentul medical a fãcut un puseu de tensiune arterialã, fiind necesarã internarea sa la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Polistii vasluieni au demarat cercetãri in vederea identificãrii agresorilor, care riscã dosar penal. ßCa urmare a conflictului spontan izbucnit intre cadrele medicale si patru persoane din localitatea Negresti, se vor face cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de amenintãri, respectiv loviri sau alte violente’, au anuntat reprezentantii IPJ Vaslui. Culmea, incidentul de la Negresti a survenit in conditiile in care, in general, Pastele 2017 a fost mai linistit ca in alti ani, din punct de vedere atat a evenimentelor negative, cat si a numãrului de urgente medicale inregistrate in judetul Vaslui.