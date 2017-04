Echipa lui Tudor Polak si recordul lui secret

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Noua echipã din fruntea Organizatiei Municipale PNL Vaslui, aleasã duminicã, prin vot, coboarã semnificativ media de vârstã a conducerii Biroului Politic Local, iar cel mai bun exemplu este chiar noul presedinte, Tudor Polak. La doar 31 de ani, acesta îsi trece în CV-ul politic si un record national: este cel mai tânãr presedinte al unei organizatii PNL de municipiu resedintã de judet din tarã.

Duminicã, luptã stransã a fost nu doar pentru functia de presedinte al Organizatiei Municipale PNL Vaslui, pentru care, cu sanse, s-au inscris Sorin Radu, secretarul gene – ral al PNL Vaslui – care in final a obtinut 88 de voturi, si Tudor Polak, presedintele Organizatiei Judetene de Tineret din cadrul PNL Vaslui – 94 de voturi, ci si pentru functiile de prim-vicepresedinte, douã la numãr, si de vicepresedinte – 8 functii. Evident, o mizã la fel de importantã a votului exprimat de activul liberal a fost si alegerea trezorierului organizatiei si a celor 15 membri, care, alãturi de presedintii orga nizatiilor de femei, tineret, oameni de afaceri si pensionari, completeazã organigrama Biroului Politic Local (BPL) al Organizatiei Municipale PNL Vaslui. Cei doi prim-vicepresedinti ai lui Tudor Polak sunt Marius Arcãleanu, un nume cunoscut in mediul politic local, si Valentin Dragomir, care si-a anuntat in ultimul moment retragerea din cursa pentru functia de vicepresedinte. Cei sapte vicepre – sedinti ai BPL Vaslui sunt Alin Juverdeanu, Sorin Carlan, Nicu Esanu, Daniel Mustatã, Andrei Nãfornitã, Vasile Popa, Costicã Filip si Adrian Dascãlu. Este o echipã ßdupã chipul si asemãnarea’ presedintelui Tudor Polak, adicã tanãrã, si tot tanãrã este si Genoveva Vasiliu, noul trezorier al Organizatiei Municipale PNL Vaslui. BPL Vaslui este completat de cei 15 membri (precizãm cã ordinea acestora este cea de pe procesul-verbal incheiat dupã finalizarea alege – rilor): Lucian Braniste, Florin Ciurariu, Ovidiu Sãlceanu, Emil Carp, Geta Iacob, Maria Clãtinici, Tiberiu Novac, Nelly Bejenaru, Miticã Jora, Ciprian Cricler, Livioara Libit, Vasile Paraschiv, Claudiu Tãnasã, Cãtãlin Pais si Gheorghe Veziteu, fostul presedinte interimar al Organizatiei Municipale Vaslui.