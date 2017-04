Douã accidente spectaculoase, din cauza ploii si neadaptãrii vitezei

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Vreme ploioasã si neadaptarea vitezei la conditiile de drum au dus la producerea a douã evenimente rutiere, în zona Bârladului, soldate cu cinci victime. Din fericire, nimeni nu a fost rãnit grav.

Primul accident rutier a avut loc vineri, 7 aprilie, in jurul orei 20.00, pe Drumul European 581, la iesirea din Barlad spre Vaslui. Aici, un autoturism marca Volkswagen, condus de un tanãr de 23 de ani, din Suletea, s-a izbit violent de capul unui podet si a iesit in decor. Conducãtorul auto circula insotit de alti doi bãrbati, fiecare in varstã de 29 de ani. Impactul cu balustrada podului a fost atat de violent, incat puntea din spate a masinii practic a fost smulsã de pe sasiu si doar norocul a fãcut ca niciun ocupant al locurilor autoturismului sã nu sufere rãni grave. Cu toate acestea, cei trei bãrbati au fost transportati la spitalul din Barlad, pentru investigatii medicale. În cele din urmã, doar soferul de 23 de ani a rãmas internat, fiind insã in afara oricãrui pericol. Politistii care au venit la fata locului pentru cercetãri au apreciat cã evenimentul rutier s-a produs din cauzã cã soferul nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile de drum, respectiv carosabil ud. Masina a devenit aproape imposibil de controlat, cand, la un moment dat, s-a produs fenomenul de ßacvaplanare’. În cauzã a fost intocmit un dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã. Tot viteza si drumul ud au fost cauzele producerii si celui de-al doilea accident rutier din acest week-end. De aceastã datã, pe Drumul National 24A, pe raza localitãtii Floreni, martorii au povestit cã au vãzut cum, intr-o curbã usoarã la stanga, in apropierea haltei CFR, conducãtorul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Regatul Unit, a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un mal de pãmant de pe marginea drumului. Ulterior, masina s-a rãsturnat pe cupolã. Din fericire, cele douã persoane din autoturism nu au suferit, nici in acest caz, vãtãmãri corporale grave.