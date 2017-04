Deputatul Daniel Olteanu: „Nu accept si nu voi lua parte la fraudarea alegerilor din PNL Bârlad!”

marți, aprilie 11, 2017, 3:01

Alegerile care se vor desfãsura astãzi, 11 aprilie, reprezintã o încercare abuzivã de preluare a puterii si de impunere a unui Birou Politic Local ilegitim, de cãtre o grupare din Organizatia municipalã a PNL Bârlad care a încãlcat grav toate principiile si normele statutare în vigoare, în ceea ce priveste organizarea acestui scrutin.

Mai exact, aceastã grupare a refuzat dreptul de participare la alegeri a sute de membri ai PNL Bârlad, care îndeplinesc toate conditiile pentru a-si putea exprima liber optiunea politicã. De asemenea, le-a îngrãdit, în repetate rânduri, dreptul de participare tuturor celor care au dorit sã îsi achite cotizatiile de membri, dar s-au lovit de usi închise la sediul organizatiei din Bârlad sau le-au fost refuzati banii, invocându-se motive derizorii (de exemplu, cã nu existã chitantiere!).

Mai mult, cele douã documente în baza cãrora s-a fãcut convocarea membrilor pentru sedinta programatã initial în data de 8 aprilie, si pentru cea de astãzi, 11 aprilie, nu respectã prevederile statutare si nici pe cele stabilite prin deciziile Comisiei de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor (CODA) Vaslui. Aceste documente pot fi considerate, cel mult, o selectie pe criterii pãrtinitoare a membrilor care ar putea asigura cvorumul sedintei de stabilire a unui Birou Politic Local convenabil actualei conduceri interimare a PNL Bârlad.

În aceeasi cheie nestatutarã, organizatorii acestui scrutin au „omis” sã informeze toti membrii care se aflã în convocatorul întocmit aleatoriu, cu privire la data, ora si locul în care urmeazã sã se desfãsoare sedinta de astãzi.

În aceste conditii si în fata tuturor abuzurilor mentionate, în calitate de candidat la functia de Presedinte al Biroului Politic Local al PNL Bârlad, am sesizat Comisia de Arbitraj a PNL, Comisia Nationalã de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor (CODA) si CODA Vaslui în legãturã cu interpretarea abuzivã si cu rea-credintã a prevederilor cuprinse în Statutul Partidului National Liberal, si nerespectarea dispozitiilor CODA Vaslui. Consider cã, pânã la pronuntarea unui punct de vedere oficial din partea acestora, orice alt demers al actualei conduceri interimare a PNL Bârlad este ilegitim, imoral si complet nefondat.

Încercarea de astãzi, de a frauda aceste alegeri, se înscrie în seria actiunilor fãrã precedent în judetul nostru, la care am asistat în ultimele sãptãmâni. Aceastã campanie de denigrare, lansatã împotriva mea, i-a vizat, în egalã mãsurã, în amestecul fãrã noimã de minciuni si calomnii, pe toti cei care îsi doresc un PNL puternic si stabil, care trebuie sã facã eforturi si mai mari acum pentru a-si recãpãta echilibrul si credibilitatea.

Le transmit celor care preferã atacul indirect si jignirile, în locul dialogului si competitiei corecte, cã au picat testul de maturitate si responsabilitate în fata colegilor si a alegãtorilor nostri. Atunci când trisezi sau încerci sã schimbi regulile în timpul competitiei, atunci când refuzi sau încalci, dupã bunul plac, dreptul la exprimare al fiecãruia dintre participanti, asa cum s-a întâmplat pe toatã durata organizãrii acestui scrutin, nu înseamnã, oare, cã ti-e teamã cã înfrângerea bate la usã?

Cred cã alegerile interne din organizatia PNL Vaslui ar fi trebuit sã fie prilej de dezbatere si de analizã a ceea ce le propunem oamenilor, membri de partid sau nu, în urmãtorii ani. Aceasta era competitia în care eu am intrat, si nu circul de astãzi. Fac apel la colegialitate si corectitudine si vreau sã cred cã astfel de murdãrii vor înceta; altfel, lucrurile sunt pe cale sã degenereze iremediabil.

Sper ca apropierea celei mai importante sãrbãtori crestine sã vã dea tuturor puterea de a întelege cã, dincolo de orgolii personale, trebuie sã rãmânem oameni, si nu doar sã pretindem cã suntem.

Daniel OLTEANU,

deputat PNL de Vaslui,

candidat la functia de Presedinte al Biroului Politic Local PNL Bârlad

11 aprilie 2017