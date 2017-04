De Paste, vasluienii au fost «cuminti»

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

Ambulantierii vasluieni au avut parte de sãrbãtori relativ linistit, numãrul interventiilor la care au fost solicitati fiind doar cu putin mai mare decât într-o zi obisnuitã. Astfel, în prima si a doua zi de Paste, la Serviciul de Ambulantã Judetean Vaslui au fost înregistrate 275 de solicitãri, cu doar 9,5% mai multe decât media „normalã”, la care se adaugã alte 44 de interventii ale paramedicilor SMURD. Dovadã cã vasluienii s-au abtinut de la excese o reprezintã si numãrul relativ mic, 30, al persoanelor care au reclamat afectiuni digestive, dar si al celor care au bãut fãrã mãsurã, doar 8 cazuri, ce au necesitat transportul la spital.

Spre deosebire de alte sãrbã – tori, cand numãrul celor care aveau nevoie de ajutorul ambu lantierilor pentru a fi transportati la spital era si cu panã la 50 – 60% mai mare decat in zile obisnuite, aceste Sãrbãtori Pascale au fost relativ linistite. Conform datelor furnizate de reprezentantii SAJ Vaslui, in primele douã zile de Paste, respectiv in perioada 16 – 18 aprilie, au fost inregistrate un numãr de 275 de solicitãri, cu doar 9,5% mai multe decat intr-o perioadã normalã. Spre comparatie, pe 14 aprilie, ambulantierii au intervenit la 126 de solicitãri, o idee mai putine decat la acest sfarsit de sãptãmanã! În aceeasi perioadã, paramedicii SMURD au intervenit la alte 44 de solicitãri, dintre care, intrun caz, la Barlad, in colaborare cu pompierii militari, pentru a putea transporta la spitalul din Barlad o persoanã supraponderalã. În ceea ce priveste solicitãrile specifice unei sãrbãtori stropite din belsug cu bãuturã si mancare si care, cu alte ocazii, erau majoritare, de aceastã datã, numãrul cazurilor a fost relativ mic, arãtand cã vasluienii au dat dovadã de mai multã cumpãtare. Astfel, in cele douã zile de Paste, au fost transportate cu ambulanta la spital doar 30 de persoane care acuzau afectiuni digestive pe fondul consumului excesiv de bunãtãti, si doar 8 persoane care au exagerat cu licorile bahice, numãrul lor reprezentand doar circa 14% din totalul interventiilor SAJ. Si in ceea ce priveste vasluienii care au acuzat diverse traumatisme, printre care doar o parte suferite in urma unor agresiuni, restul fiind vorba de accidente si cãderi de la diverse inãltimi, numãrul acestora, 22 de persoane, reprezintã doar 8% din to talul interventiilor amubalantierilor din aceste zile. În rest, cazuri obisnuite: femei gravide sau copii bolnavi, cate 15 cazuri, dar si viroze respiratorii (5% dintre solicitãri), ori afectiuni cronice acutizate datoritã exceselor alimentare, si care au reprezentat 17% dintre solicitãri. ‘În general, activitatea la SAJ Vaslui in zilele de Paste a fost una aproape ca intr-o perioadã normalã, iar interventiile s-au desfãsurat fãrã probleme, cu exceptia unui caz de la Negresti, acolo unde rudele unei paciente in varstã de 16 ani, deranjati de relatiile cerute de operatorul de la 112 au atacat personalul ambulantei chemate in ajutor’, a declarat meciul Dan Ungureanu, purtãtorul de cuvant al SAJ Vaslui.