De Paste, mai multe «fãclii» decât si-ar fi dorit pompierii

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

În perioada 15-17 aprilie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui si Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgentã au desfãsurat 82 de misiuni, din care 6 au fost interventii pentru stingerea incendiilor. Astfel, sambãtã, 15 aprilie, la ora 17.41, pompierii din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la un depozit de furaje, in Feresti. Pentru localizarea si lichidarea acestuia, s-au deplasat la fata locului un echipaj de stingere cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã si o autospecialã pentru asigurarea rezervei de apã. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã la depozitul de furaje cu posibilitate de propagare la o locuintã situatã la aproximativ 5 metri fatã de focar. Au ars aproximativ 2 tone de furaje si s-au degradat alte 2 tone de lucernã si 4 metri liniari de gard, cauza probabilã a incendiului fiind folosirea intentionatã a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Tot sambãtã, la ora 17.42, Punctul de Lucru Ivãnesti a intervenit, in cooperare cu SVSU Ivãnesti, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la un adãpost de animale, din localitatea Blesca, comuna Ivãnesti. La fata locului s-a deplasat o autospecialã de lucru cu apã si spumã. La sosirea fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta la nivelul adãpostului de animale si la furajele care erau depozitate in acesta. Flãcãrile au distrus aproximativ 30 m.p. din acoperisul adãpostului de animale, 5 tone de furaje si 20 metri liniari de gard. Au fost salvate locuinta invecinatã, un depozit de furaje si 18 capre, imprejurarea determinantã care a generat incendiul a fost utilizarea focului deschis pentru lucrãri de igienizare. Duminicã, la ora 01.53, un echipaj de pompieri de la Detasamentul Barlad a intervenit cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de furaje in municipiul Barlad, pe str. Ion Codrescu nr. 139. Cauza probabilã a producerii incendiulului, in urma cãruia au ars aproximativ 1 tonã de paie si 0,5 tone coceni de porumb, a fost folosirea focului deschis in spatii deschise. În urma interventiei operative a echipajului de pompieri, a fost salvat un depozit de furaje si un cal. Tot duminicã, la ora 06.37, un echipaj de pompieri de la Detasamentul Vaslui a intervenit cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã pentru stingerea unui incendiu produs la o locuintã din Ciortesti, judetul Iasi. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta la bucãtãria de varã a locuintei, cu suprafata de aproximativ 12 mp, si la acoperisul locuintei, pe 10 mp. În urma incendiului, care a fost lichidat impreunã cu SVSU Ciortesti, au ars 10 mp din acoperisul locuintei, peretii bucãtãriei si diverse bunuri, dar locuinta a fost salvatã. Cauza probabilã de producere a incendiului a fost jarul cãzut din mijlocul de incãlzire. Luni, la ora 03.51, pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apã si spumã si o autospecialã pentru asigurarea rezervei de apã pentru lichidarea unui incendiu produs la o locuintã situatã in municipiul Barlad, pe str. N. Bãlcescu. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta la nivelul acoperisului mansardei cu pericol de propagare la intreaga locuintã. In urma producerii incendiului, au ars aproximativ 20 mp acoperis mansardã, 20 mp din acoperisul unei magazii anexã alipitã de locuintã, o anexã de aproximativ 6 mp si diverse bunuri existente in aceasta. Cauza probabilã a producerii incendiului a fost un scurt circuit la un conductor electric defect, care alimenta cu energie electricã un hidrofor. Tot luni, la ora 20.56, pompierii militari de la Sectia Husi au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apã si spumã pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o locuintã din localitatea Cretesti. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta la o magazie anexã in care functiona centrala termicã. Au ars aproximativ 30 mp de acoperis din tablã pe lemn de la camera centralei termice si diverse materialele existente in aceasta, cauza probabilã de producere a incendiului a fost efectul termic al cosului de fum de la centrala termicã neprotejat termic fatã de materialele combustibile.