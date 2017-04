Criminalitatea în mediul rural, în scãdere!

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

În primul trimestru a acestui an, numãrul de infractuni sesizate si înregistrate la nivelul IPJ Vaslui este mai mic cu circa 25%, la toate capitolele, fatã de perioada similarã a anului trecut. Aceastã scã- dere a infractionalitãtii se datoreazã în special activitãtii de preventie efectuatã de polit isti. Datoritã actiunilor specifice de prevenire desfã- surate de jandarmi, numãrul infractiunilor în unitãtile scolare din mediul rural s-a redus la jumîtate, acest fenomen fiind eradicat aproape în totalitate în afara scolii. Statistica pozitivã din acest an a fost înregistratã în conditiile în care în trei sferturi dintre comunele vasluiene nu existã pazã comunalã iar un sfert dintre unitãtile comerciale din mediul rural nu sunt asigurate cu pazã umanã sau sistem de alarmare.

Comisarul sef Gabriel Doru Pantâru, comandantul Inspectoratului de Politie a Judetului (IPJ) Vaslui, a prezentat, în cadrul sedintei de Colegiu Prefectural de joi, 27 aprilie, o evaluare a situatiilor de risc, a vulnerabilitãtilor existente si determinarea mãsurilor care se impun a fi luate în vederea îndepãrtãrii acestora si reducerii numãrului evenimentelor negative din mediul rural. Din analiza situatiei operative existente la nivelul judetului Vaslui rezultã faptul cã, în mediul rural, în primele 3 luni ale anului 2017 a fost sesizat si înregistrat cu aproape un sfert mai putine fapte antisociale comise, fãrã exceptie, în toate domeniile infractionalitãtii. Astfel, din totalul de 1.624 de infractiuni, în scãdere cu 482 fatã de perioada similarã a anului 2016, când au fost sesizate 2.106 infractiuni, cele mai multe, 672, au fost contra persoanei. Chiar si în acest caz, numãrul de infractiuni este în scãdere cu 252 fatã de anul 2016, când au fost sesizate 845 astfel de infractiuni. Preponderente au fost lovirile si alte violente, în numãr de 461, în primul trimestru a anului 2016, fiind sesizate 561 astfel de fapte. De asemenea, cazurile de amenintãri, au scãzut cu 42, de la 131 în 2016, la 89 în 2017. Fapt îmbucurãtor, infractiunile la viata sexualã au scãzut în perioada mentionatã cu o treime, de la 35 (în anul 2016) la 23 (în anul 2017). La fel, în cazul tâlhãriilor, al cãror nnumãr a scãzut, în mediul rural, cu 6 cazuri, de la 18 în 2016, la 12 în 2017. În ceea ce priveste infractiunie comise fãrã violentã, respectiv cele împotriva patrimoniului, si aici s-a constatat o scãdere semnificativã, cu 166 de fapte, de la 796 în 2016, la 630 în 2017, cu o singurã exceptie, cele a furturilor din locuinte, care a înregistrat o crestere cu circa 40%, respectiv de la 96 astfel de fapte înregistrate în primul trimestru a anului 2016, la 137, în aceeasi perioadã a acestui an. O scãdere importantã, de circa 60%, s-a constatat în ceea ce priveste furturile de animale, si, fapt îmbucurãtor, în cazul furturilor din societãti comerciale, în acest an fiind înregistrate doar 5 furturi, fatã de 15 anul trecut, cele prin efractie înregistrând o scãdere chiar mai accentuatã, de la 9, anul trecut, la doar 2, în primele trei luni a acestui an.

Fara paza!

„Consider cã la scãderea infractionalitãtii din mediul rural au contribuit foarte mult actiunile de prevenire si constientizare a populatiei efectuate de lucrãtorii de politie în toate mediile. Având în vedere evolutia fenomenului infractional din mediul rural în perioada analizatã, rezultã faptul cã specifice sunt infractiunile contra patrimoniului, care genereazã în continuare o stare de nesigurantã în rândul locuitorilor. Aceastã situatie poate fi si rezultanta faptului cã paza în mediul rural nu este organizatã în mod corespunzãtor pe raza tuturor comunelor, iar, în cazul societãt ilor comerciale, circa un sfert din acestea nu au asiguratã pazã sau sisteme de alarmare”, este de pãrere comisarul sef Gabriel Doru Pantâru, comandantul IPJ Vaslui. Din acest punct de vedere, statistica prezentatã de acesta este una îngrijorãtoare: din totalul celor 81 de comune ale judetului Vaslui, doar 22 dintre primãrii aferente (27,16%) au depus eforturi concrete de organizare si executare a pazei comunale, prin personal propriu angajat si calificat. Mai mult, invocând lipsa fondurilor necesare, nu mai putin de 59 de comune, respectiv 72,84% din total nu au întreprins demersurile necesare organizãrii si func- tionãrii pazei comunale, fiind invocate lipsa fondurilor necesare. În ceea ce priveste cele 1.756 societãti si unitãti comerciale, cu diferite profile economice si domenii de activitate, care îsi desfãsoarã activitatea în mediul rural, doar 1.274 dintre ele (72,55% din total) sunt asigurate cu o formã de pazã umanã sau un sistem tehnic de alarmare, în ciuda faptului cã aceste mãsuri de protectie sunt obligatorii. Din cele asigurate, doar putin peste un sfert dintre ele, respectiv 353 societãti comerciale, sunt prevãzute suplimentar si cu sistem de supraveghere video. În ceea ce priveste rolul de reducere a infractionalitãtii a activitãtilor de preventie, acesta a fost subliniat si de statistica prezentatã de col. Paul Smântânã, comandantul jandarmilor vasluieni. El a anuntat cã, datoritã unor astfel de activitãti, inclusiv pentru ca la nivelul tuturor unitãtilor de învãtãmânt din judetul Vaslui sã se asigure permanentã în timpul orelor cu profesor si elev de serviciu, în prima perioadã a acestui an, infractionalitatea în scoli a scazut iar în afara scolilor acest fenomen sã fie pe cale de disparitie. În concluzie, „paza bunã trece primejdia rea”, sau, asa cum s-a exprimat comandantul Smântânã, «mai bine sã previi decât sã cauti infractori!».