Corneliu Bichinet, donatie consistentã de carte pentru Biblioteca din Dubãsari

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

Deputatul PMP Corneliu Bichinet si profesorul universitar iesean Constantin Dram au donat, Bibliotecii din Dubãsari, Republica Moldova, 250 de volume. Cu umor, Bichinet a recunoscut cã cele 200 de cãrti care constituie contributia personalã la fondul bibliotecii au un „defect”: „au fost citite la timp!”.

Cu aproximativ douã sãptãmani in urmã, deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, a fãcut parte din delegatia parlamentarã care a onorat invitatia de a participa, in Republica Moldova, la evenimentele prilejuite de aniversarea a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Delegatia PMP a a participat nu doar la actiunile festive din Chisinãu, ci si la cele din Cãuseni si Dubãsari. Atat de bine s-a simtit Corneliu Bichinet in ultima localitate, incat a dorit ca, pentru a le multumi moldovenilor pentru ospitalitate, sã ii invite acasã la el, la Negresti. ßMi-au plãcut nespus oamenii cu care m-am intalnit in Dubãsari, de aceea i-am invitat pe primarul localitãtii, pe viceprimar si pe directorul Casei de Culturã de acolo la Negresti, la mine acasã. Le-am oferit, pentru biblioteca publicã din Dubãsari, 250 de volume de poezie, prozã, eseu, istorie, religie si criticã literarã. Un numã de 50 de volume, nou-noute, mi-au fost trimise de profesorul universitar Constantin Dram, de la Universitatea ‘Al. I. Cuza’ Iasi. Celelalte cãrti, le-am spus basarabenilor, sunt din biblioteca personalã – unele, din perioada studentiei mele – si sunt cãrti foarte, foarte valoroase. Însã au, toate, un defect: le-am citit la timp!’, a spus cu umor Corneliu Bichinet. În aceeasi notã, parlamentarul vasluian le-a urat succes tuturor celor care lasã, mãcar pentru o clipã, internetul si intrã in bibliotecã. ‘Acolo (in bibliotecã, n.r.), nu te poate ameninta ßBalena albastrã’, ci doar bibliotecara’, a conchis Corneliu Bichinet.