Copil de 1 an si 11 luni lovit de tren, transportat de urgentã la Iasi

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Luni seara, in jurul orelor 19.45, un bãiat in varstã de un an si 11 luni, din Halta Dodesti, comuna Viisoara, a fost lovit de trenul de pasageri care trecea pe calea feratã Vaslui – Barlad din apropierea locuintei. Copilul a scãpat pentru cateva minute de sub supravegherea tatãlui si a iesit din curte, jucandu-se cu cãtelul. Tatãl, Vasile Corduneanu, a auzit tipetele copilului, si l-a gãsit langã calea feratã, plangand si plin de sange, alãturi de corpul cãtelului, tãiat de tren. A fost chematã imediat o ambulantã, care l-a transportat de urgentã la spitalul din Barlad pe micut, care, in ciuda rãnilor grave, era constient. Ulterior, s-a luat decizia transportãrii de urgentã a copilului la Spitalul ‘Sfanta Maria’ din Iasi. ‘Copilul in varstã de 1 an si 11 luni a fost vaãzut de o echipã multidisciplinarã de medici, i s-au fãcut analizele si investigatiile medicale necesare si a fost internat la Sectia de Terapie Intensivã si Anestezie. Are marcã traumaticã la cap, contuzii toracice si abdominale si o fracturã de femur, dar este constient, respirã singur, fãrã ajutorul aparatelor, si sperãm ca evolutia sa sã fie in continuare bunã’, a declarat dr. Tamara Solange Rosu, purtãtorul de cuvant al unitãtii spitalicesti. Din cate se pare, cea mai gravã este rana de la cap, avand practic scalpat o jumãtate de craniu si o parte din obraz. Evenimentul a intrat si in atentia DGASPC Vaslui, care evalueazã cazul impreunã cu autoritãtile locale si lucrãtorii de politie care, la randul lor, au deschis o anchetã. ‘Ne-am autosesizat si vom evalua gradul de risc al copilului in familie, pentru a stabili eventualele mãsuri care se impun’, a declarat Irina Campeanu, purtãtorul de cuvant al DGASPC Vaslui. A fost anuntatã si mama copilului, plecatã la muncã in strãinãtate, care a sosit de urgentã acasã pentru a fi alãturi de micut si de sora acestuia, in varstã de 13 ani.