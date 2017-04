Confiscãri si «confiscati» de lux, la frontierã

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

În urma unei actiuni specifice desfãsurate pe linia prevenirii si combaterii contrabandei în zona de competentã, politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi au confiscat douã autoturisme de lux si 4.502 pachete de tigãri de contrabandã. Conducãtorii auto ai celor douã masini sunt cercetati penal pentru contrabandã, fatã de unul dintre ei instanta dispunând arestul preventiv pentru o perioadã de 30 de zile.

Pe 20 aprilie, pentru verificarea unor informatii detinute, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii contrabandei cu tigãri in zona de responsabilitate. În cadrul actiunii, in jurul orei 7.30, pe raza localitãtii de frontierã Rasesti au fost oprite in trafic douã autoturisme, un Citroen C5 inmatriculat in Romania, condus de Serghei G., in varstã de 27 de ani, cealaltã, un Mercedes E220, condus de Dumitru I., in varstã de 23 de ani, ambii cu cetãtenie romanã si R. Moldova. Avand suspiciuni cã transportã tigãri de contrabandã, autoturismele si tinerii au fost condusi la sediul sectorului, din municipiul Husi, pentru efectuarea unui control amãnuntit. Astfel, politistii de frontierã au descoperit, ascunse si nedeclarate, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, in mai multe spatii special amenajate dispuse in diferite locuri din autoturismul marca Citroen C5 (barele de protectie fatã si spate, aripile interioare spate, spatele scaunelor din spate, podea si compartimentul motor, intre radiator si motor), 4.502 pachete tigãri, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. De asemenea, in cadrul cercetãrilor s-a stabilit cã Dumitru I., soferul autoturismului marca Mercedes, avea rolul de antemergãtor. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor, in valoare totalã de 67.530 lei, iar cele douã autoturisme, in valoare totalã de 111.891 lei, au fost ridicate in vederea continuãrii cercetãrilor. Cele douã persoane sunt cercetate sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de contrabandã si complicitate la contrabandã, fatã de Serghei G. instanta dispunand arestarea preventivã pentru o perioadã de 30 de zile.

Moldovean cautat în Rusia, prins în Albita

Pe 22 aprilie, in jurul orei 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita sa prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un autoturism inmatriculat in Federatia Rusã, cetãteanul din R. Moldova Timofei C., in varstã de 31 de ani. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã pe numele tanãrului era emisã o alertã de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extrãdare, emis de autoritãtile din Federatia Rusã la data de 31.03.2017. Persoana avea de executat o pedeapsã privativã de libertate pentru sãvarsirea infractiunii de furt cu violentã sãvarsitã pe teritoriul rusesc. Timofei C. a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale a IPJ Vaslui, in vederea luãrii mãsurilor ce se impun.