Cod galben de inundatii în spatiul hidrografic Prut-Bârlad

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Institutul National de Hidrologie si Gospodãrire a Apelor a instituit cod galben de inundatii pe râurile Bârlad si afluentii lui din judetele Iasi, Vaslui si Galati, dar si pe afluentii mici ai Prutului, din judetele Vaslui si Galati. Fenomenele vizate sunt scurgeri importante de pe versanti, torenti, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depãsiri ale cotelor de apãrare.

Codul galben de inundatii se mentine panã in aceastã searã, la ora 20.00. Precipitatiile maxime cumulate in ultimele 24 de ore inregistrate la statiile automate au fost de 17 l/mp la statia hidrometricã Nicolae Bãlcescu (jud. Botosani), 10,50 l/mp la statia hidrometricã Iasi (judetul Iasi), 44.75 l/mp la statia hidrometricã Vutcani (judetul Vaslui) si 45 l/mp la statia hidrometricã Targu Bujor (judetul Galati). Panã in prezent, lucrãrile hidrotehnice aflate in administrarea ABA Prut – Barlad se comportã in conditii de sigurantã, iar echipele sunt pregãtite sã intervinã cu materiale si utilaje, fiind impusã starea de vigilentã maximã si monitorizare permanentã. Totodatã, Administratia Bazinalã de Apã Prut-Barlad, prin unitãtile sale teritoriale, adapteazã programele de exploatare ale acumulãrilor in vederea asigurãrii transelor de atenuarea viiturilor. Autoritãtile locale trebuie sã fie pregãtite pentru a asigura starea de permanentã la sedii si sã intervinã in special in zona podurilor si a podetelor, indepãrtand acolo unde este cazul, materialele lemnoase, vegetatie si plutitori, care ar putea obtura sectiunile de scurgere ale raurilor. Reprezentantii ABA Prut – Barlad recomandã cetãtenilor sã evite trece – rile cu vehicule prin vaduri (direct prin rau). Utilajele aflate in apropierea albiilor trebuie sã fie retrase, iar in cazul acumulãrilor piscicole – baraje mici, trebuie sã fie verificatã functio nalitatea echipamentelor de evacuare a apelor mari.