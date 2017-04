Cinci profesori de la Scoala «Mihai Eminescu» s-au specializat în Spania

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

La Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, din Vaslui, in cadrul Proiectului de mobilitate in domeniul educatiei scolare Erasmus + KA1- 023425, Information and Communication Technology – All Inclusive, cu o valoare a grantului de 50.265 euro, la primul curs din cele selectate conform nevoilor de formare au participat 5 profesori de diferite specialitãti. Acest curs, pe langã competentele specifice formate, a favorizat schimbul de bune practici, invãtarea experientialã, exersarea abilitãtilor de comunicare intr-un mediu multicultural si, in perspectivã, va favoriza contacte pentru colaborãri viitoare si schimburi de bune practici intre participanti. Cursul ‘Creativity in Teaching and Learning using ICT – The Digital Classroom’ s-a desfãsurat pe parcursul a sapte zile, in perioada 18-24 martie, in Alcal– de Henares, Madrid, Spania. Furnizorul de curs a fost Cervantes Training, Alcala de Henares. Cei 5 profesori participanti din scoalã au fost Doinita Sarbu, Vasile Lupu, Iuliana Teslariu, Ecaterina Vicol si Miluta Militaru. Ei au fãcut parte dintr-un grup total de 39 de profesori din diferite tãri europene: Romania, Grecia, Germania, Bulgaria, Polonia, Franta, Lituania, Italia, Letonia. Cursul a fost conceput pentru a ajuta profesorii sã utilizeze tehnologii Web 2.0 in sala de clasã intrun mod practic si realist, a permite participantilor sã utilizeze instru – mentele TIC in Social Networking, Blogging, Edmodo dintr-o perspectivã didacticã si care sã ducã la imbunãtãtirea limbajului de abordare interdisciplinarã printr-o clasã digitalã. Pregãtirea a constat intr-un ansamblu de cunostinte teoretice si practice, integrate in conceptul ‘Educatie in secolul XXI – o schimbare fundamentalã in modul in care comunicãm: introducere in Web2.0, utilizarea Bloguri, utilizarea platformei Edmodo in clasã, Learning Network – pentru clasã, Weebly, Twitter’. Dupã finalizarea cursului, toti participantii au primit mai multe materiale si tutoriale pentru a pune in aplicare continutul cursului in institutiile din care provin.