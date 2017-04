Cel mai mare spital din Moldova va fi functional peste 6 ani

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

Cel mai mare spital din zona Moldovei, Spitalul Regional de Urgente Iasi, ar putea fi functional peste 6 ani, în 2023, pentru acesta fiind nevoie de circa 200 de milioane de euro. Marti, la Iasi, reprezentantii BEI si ai MS au stabilit primele detalii.

Dupã 4 amplasamente discutate, s-a stabilit cã Spitalul Regional de Urgente se va construi in zona in zona Moara de Vant, pe o suprafatã de 12 ha. Marti, la Iasi au fost prezenti reprezentanti ai Bãncii Europene de Investitii si ai Ministerului Sãnãtãtii pentru a pune la punct detaliile privind constructia viitoarei unitãti medicale, tot demersul urmand sã depindã de un raport al unui consultat ce urmeazã sã fie angajat de cãtre Banca Europeanã. ßConsultantul va fi angajat in luna mai, in iunie va da primul document, in septembrie vom avea un plan functional provizoriu, in decembrie putem discuta despre studiul de fezabilitatel. Anul viitor, in luna martie vom avea o aplicatie pentru accesarea fondurilor europene. Sunt estimãri cã in semestrul al doilea al anului 2022 spitalul va fi gata, urmand ca toate punerile in folosintã sã se incheie nu mai tarziu de primul semestru al lui 2023′, a declarat presei, marti, la Iasi, Cristian Grasu, secretar de stat in ministerul Sãnãtãtii. Potrivit oficialului MS, de raportul consultantului va depinde si numãrul de paturi sau alte detalii precum numãrul de angajati, tot el urmand sã stabiliescã si care este nevoia de servicii medicale la nivelul regiunii si in functie de aceasta sã decidã capacitãtile viitoarei unitãti medicale. ßÎn momentul fatã este prematur sã discutãm despre un numãr estimat de paturi. Orientativ, intre 800 si 1.000 de paturi, oriunde se poate situa aceastã nevoie’, a explicat Cristian Grasu. Costurile Spitalului Regional de Urgentã de la Iasi ar putea ajunge la 200 de milioane de euro. Un sfert din aceastã sumã va fi asiguratã de cãtre Comisia Europeanã prin POR, restul ar putea veni de la Banca Europeanã de Investitii, prin Guvernul Romaniei. Alte cheltuieli vor fi realizate de autoritãtile locale, care vor trebui, spre exemplu sã asigure cãile de acces cãtre viitorul spital. ßVom avea un plan al cãilor de acces si al decongestionãrii zonei, vom avea de la zona Rosetti, centura usoarã spre Voinesti Letcani, preluarea pacientilor din zona Botosani si din Suceava pe europeanul 25 si preluarea pacientilor din zona Vaslui Focsani, Barlad pe centura mare’, a declarat Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi dupã discutiile cu reprezentantii Ministerului Sãnãtãtii si ai Bãncii Europene pentru Investitii. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, la randul sãu, cã prezenta Spitalului Regional de Urgentã ßva reconfigura sistemul de sãnãtate publicã’. ßGraficul este unul destul de larg, sunt aproape 5 ani de zile, dar nu este usor sã o iei aproape de la capãt cu sistemul de sãnãtate publicã pentru cã prezenta Spitalului Regional de Urgentã la Iasi va reconfigura sistemul de sãnãtate publicã’, a explicat Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi. În prezent, singurul spital pluridisciplinar, dar care nu are clinici de pediatrie sau de neurochirurgie, este Spitalul ‘Sfantul Spiridon’, acesta deservind toatã zona Moldovei. ßSpitalul Regional de Urgentã este o necesitate pentru cã adresabilitatea cãtre spitalele existente in acest moment, pentru cazuri de urgentã si pentru cazuri programate este foarte mare. Simtim, in primul rand pentru urgente, pentru cã transferãm in fiecare zi si in fiecare noapte pacienti din toate judetele Moldovei cãtre spitalele din Iasi si ei sunt de toate varstele, incepand de la primele ore de viatã panã la varste foarte inaintate. Patologia este diversã si de aceea ideea centralã a unui astfel de spital va fi pacientul, apoi in jurul lui echipa medicalã cu toate specialitãtile’, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, medic sef UPU SMURD Iasi. Anul trecut, prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ au trecut 83 de mii de pacienti, dintre care 43 de mii au fost trimisi pentr internare cãtre clinici medicale. În decembrie 2016, Guvernul Romaniei si Banca Europeanã de Investitii au semnat un acord de servicii de consiliere, in valoare de 1,5 milioane de euro, pentru facilitarea pregãtirii proiectelor in vederea construirii a trei spitale regionale la Iasi, Cluj-Napoca si Craiova. De asemenea, Comisia Europeanã a promis 150 de milioane de euro pentru cele trei unitãti medicale de mari dimensiuni, prin Programul Operational Regional 2014-2020.