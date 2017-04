Cei doi fosti primari ai Puiestiului au pierdut încã o bãtãlie în justitie

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

Condamnati definitiv, acum un an, la pedepse cu suspendare pentru fapte de coruptie în gestionarea fondurilor europene, doi fosti primari ai comunei Puiesti, Vasile Vieru si Ion Duca, au încercat sã obtinã revizuirea sentintei initiale, în speranta cã vor scãpa de plata sumei de 504.105,60 lei, prejudiciul adus Agentiei SAPARD. Dupã ce cererea lor a fost respinsã de Judecãtoria Bârlad, cei doi au primit rãspuns negativ si de la Curtea de Apel Iasi, care a respins ca nefondat apelul formulat. Cei doi fosti primari, împreunã cu alte 3 persoane, membrii comisiei de receptie, au fost trimisi în judecatã în 2013, dupã ce au fost acuzati cã ar fi semnat în fals un proces verbal de receptie a unui proiect de reabilitare a unui drum, lucrãrile plãtite nefiind executate.

În luna iunie 2013, doi fosti primari ai comunei Puiesti, pe atunci consilieri locali, erau trimisi in judecatã de procurorii DNA pentru fapte de coruptie in gestionarea fondurilor europene. Conform rechizitoriului intocmit de procurorii DNA, Vasile Vieru, fostul primar al comunei Puiesti din perioada 2004 – 2008, alãturi de Ioan Starpu, consilier local, Ion Duca, fost primar al comunei si alte douã persoane, ar fi semnat in fals un proces-verbal de receptie a proiect ßModernizare drum DC 95 din DJ 243, Puiesti – Cetãtuia’, atestand, in mod nereal, cã lucrãrile de construire a drumului au fost finalizate din punct de vedere cantitativ si calitativ. ßCa urmare a depunerii aces – tui proces-verbal la Autoritatea Contractantã, Agentia de Plãti pentru Dezvoltare Ruralã si Pescuit, a achitat Consiliului Local Puiesti, in mod injust, ca ultimã transã din valoarea proiectului, suma totalã de 504.105,60 lei (echivalentul a aproximativ 149.068,69 euro), reprezentand fonduri SAPARD si fonduri de la bugetul de stat’, se arãta in rechizitoriul procurorilor DNA. În 2014, judecãtorii barlãdeni pronuntau prima sentintã in dosar, fostul primar Vasile Vieru fiind condamnat la 3 ani cu suspendare, iar restul inculpatilor, la cate 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare fiecare. În plus, cei cinci au fost obligati la plata in solidar a sumei de 504.105,60, prejudiciul cauzat APDRP. Împotriva acestei sentinte a judecãtorilor barlãdeni, atat inculpatii, cat si procurorii DNA au fãcut recurs. Dupã aproape doi ani de procese, in martie 2016, magistratii Curtii de Apel Iasi au dat sentinta definitivã in acest dosar. Dat fiind faptul cã, intre timp, s-a schimbat cadrul legis – lativ, s-a schimbat si incadrarea juridicã a faptelor, Vasile Vieru si ceilalti fiind gãsiti vinovati de sãvarsirea infractiunilor de fals intelectual, folosirea sau prezentarea cu rea-credintã de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, si, in loc de inselãtorie, de obtinerea fãrã drept de fonduri europene. Drept consecintã, Vieru, Duca, dar si ceilalti trei inculpati, Gheorghe Rujoiu, Gheorghitã Stanciu si Ioan Stãrpu, au fost condamnati fiecare la cate 2 ani, 10 luni si 10 zile de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, stabilind o duratã de incercare de 3 ani, timp in care le sunt suspendate si unele drepturi, printre care cel de a alege sau a fi ales intr-o functie publicã. Imediat dupã ce au primit motivarea deciziei, toti cei cinci con damnati au depus, la jude – cãtoria Barlad, o cerere de revizuire a sentitei din 2014, cerere respinsã ca nefondatã de instantã. Nemultumiti de rãspunsul primit, Vieru, Duca si ceilalti au fãcut apel, care, joi, la randu-i, a fost respins, din aceleasi motive, ca fiind nefondat, de Curtea de Apel Iasi. În aceste conditii, cei doi fostii primari, pe langã cã sunt buni de platã, nu pot spera prea curand sã mai ocupe vreo functie publicã!