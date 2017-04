Ce salarii vor avea învãtãtorii, medicii si soldatii

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Liderul PSD Liviu Dragnea a fãcut publice primele date oficiale din proiectul legii salarizãrii în care sunt prevãzute cresterile salariale în 2020 si 2022, raportat la cât se cîstigã în mediul bugetar. Dragnea a declarat cã proiectul de lege privind salarizarea unitarã este gata, acesta urmând a fi semnat joi, la CExN al PSD, care se va desfãsura la Sinaia, de cãtre liderii coalitiei de guvernare si parlametarii PSD, urmând a se constitui în initiativã parlamentarã.

La o zi dupã ce a anuntat cã noua lege a salarizãrii nu va fi asumatã de guvern, ci va fi trimisã in parlament, seful PSD, Liviu Dragnea, a publicat pe Facebook o serie de prevederi din actul normativ, primii pe lista de majorãri salariale fiind medicii care ar urma sã cistige, de anul viitor panã la 3.700 de euro. Lefuri mai mari sunt propuse si pen tru profesori, dar acestia trebuie sã astepte panã in 2020. La fel si gre fierii, actorii si personalul din armatã. Toate salariile din sectorul bugetar vor fi reglementate prin legea salarizãrii, si nu prin legi speciale, cu exceptia BNR si ASF, se aratã in proiect, care face o ierar hizare a functiilor, cele mai mari lefuri urmand sã le aibã demnitarii, incepand cu presedintele, urmati de rectori si managerii de spitale, de directorii din ministere si de medici, profesori, personalul din sãnãtate si armatã. Primele majorãri substantiale incepand cu 2018 vor fi fãcute in cazul angajatilor din sistemul sanitar. Astfel, un medic rezident ar urma sã cistige 1.266 de euro pe lunã, un specialist 2750 de euro, iar un medic primar intre 3.472 si 3.705 euro. Un asistent debutant va primi de anul viitor 3.950 de lei la salariu, iar un asistent principal 5.108 lei, potrivit prezentãrii postate de seful PSD. ‘Se discutã despre raportul salarial, adicã intre cel mai mic salariu si cel mai mare salariu din Romania. Acum este 1 la 15. Partenerii sociali solicitã de mult 1 la 13. Noi am hotãrat sã fie 1 la 12. Raportul va fi de la 1 la 12, unde <1> e salariu minim pe economie, iar <12> X salariul mi nim pe economie inseamnã prese dintele Romaniei. <1> inseamnã 1450 de lei. Salariul minim va creste in fiecare an, cum am prevãzut in programul de guvernare’, a spus Dragnea la Antena 3. El a precizat, totodatã, cã s-a decis ca BNR si ASF sã fie exceptate de la prevederile Legii salarizãrii unitare si sã aibã salarizarea ‘relativ aproape’ de salarizarea institutiilor similare din UE. Dragnea a mai spus cã dupã presedinte vor urma salariile premierului, presedintelui Senatului, al Camerei si presedintelui ÎCCJ. ‘Salariul presedintelui ÎCCJ azi, acum in platã, este mare, si aici eu am o problemã. Dacã noi ne aliniem aici, asta inseamnã cã toate salariile vor creste. Eu nu prea sunt de acord cu asta’, a spus Dragnea. El a arãtat cã le-a transmis colegilor din PSD care lucreazã a proiectul de lege cã isi doreste ca alinierea sã se facã ‘in jos’. ‘Eu le-am spus: . Dacã mergem mai jos, parla mentarii vin sub cei care lucreazã in Parlament, sub functionarii parla men – tari. Se ajunge iar in situatia in care secretarii de stat iau mai putin decat functinarii care lucreazã in ministere’, a arãtat Dragnea. El a spus cã altã discutie vizeazã punerea ministrilor pe acelasi prag de salarizare cu parlamentarii, aceste categorii urmand sã aibã un indice de salarizare de 5,6 sau 7 sau 8 X salariul minim pe economie.

Dragnea: Proiectul este gata. Joi îl semnam la CexN

‘Azi proiectul de lege al sala rizãrii e gata. Urmeazã ca joi, poate de maine (miercuri, n.r.) ministrul Muncii sã meargã la Parlament sã strangã semnãturile. Joi va fi semnat de liderii coalitiei si de parlamentari. Îl invit joi pe presedintele Tãriceanu sã vinã la Sinaia sã semnãm impreunã acest proiect de lege’, a spus Dragnea la Antena 3. Dragnea a precizat cã proiectul de lege se va constitui in initiativã parlamentarã si nu initiativã a Guvernului, pentru a cistiga timp din punct de vedere al procedurilor parlamentare. CExN al PSD se va reuni joi la Sinaia.