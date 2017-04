Cadouri de paste din parte IPJ, pentru copiii de la CSEI Negresti

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

Si in acest an politistii vasluieni au continuat traditia inceputã in anul 1990, vizitand copiii institutionalizati la Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã Negresti. Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui si a Politiei Orasului Negresti, impreunã cu politisti din cadrul Compartimentului de Prevenire, au oferit dulciuri si daruri traditionale specifice sãrbãtorilor pascale. Contravaloarea acestora a fost achitatã prin contributia benevolã a politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui. Cei 155 copii care i-au intampinat pe politisti, cu varste cuprinse intre 6 si 16 ani, au prezentat un program artistic, interpretand cantece specifice, sub coordonarea unui preot.