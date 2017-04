Cadastru gratuit pentru proprietãtile vasluienilor

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

Un numãr de 23 localitãti din judetul Vaslui au solicitat finantare de la Ministerul Dezvoltãrii pentru înregistrarea sistematicã a proprietãtilor. La aceastã datã, au fost receptionate lucrãrile cadastrale din 22 de localitãti, urmând ca restul sã fie finalizate pânã la 30 iunie 2017. În alte patru comune din judetul Vaslui, lucrãrile prinse în programul national de cadastru se efectueazã gratuit.

Comunele Perieni, Ciocani, Vulturesti si Stefan cel Mare, din judetul Vaslui, sunt prinse in programul national de cadastru, in vederea inregistrãrii sistematice a proprietãtilor. Activitãtile de cadastru constau in efectuarea de lucrãri de cadastru si cãrti funciare gratuite pentru cetãtenii acestor comune. Înscrierea sistematicã va produce o bazã de date necesarã sistemului de impozite si taxe si va atrage investitori in agriculturã, prin modul facil de tranzactionare si arendare a terenurilor. Pe langã cele patru UATuri unde inregistrarea sistematicã se face gratuit, alte 57 de localitãti au semnat contracte de finantare pentru inregistratea sistematicã a proprietãtilor. Din cele 57 de UAT-uri care au solicitat finantare, doar 23 au reusit sã incheie contracte de prestãri servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate. Reamintim cã UAT-urile care au semnat contracte de prestãri servicii pentru efectuarea lucrãrilor de inregistrare sistematicã in cursul anului 2016 au fost urmãtoarele: Arsura, Bãcani, Bãcesti, Blãgesti, Bogdãnesti, Botesti, Codãesti, Costesti, Delesti, Drinceni, Duda- Epureni, Grivita, Oltenesti, Pogana, Rebricea, Rosiesti, Suletea, Stãnilesti, Tãtãrãni, Vãleni, Viisoara, Vinderei si Zãpodeni. Pentru realizarea lucrãrilor de inregistrare sistematicã, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui a pus la dispozitia pres – tatorilor toate datele necesare intoc – mirii documentelor tehnice ale cadas – trului. ßDin totalul de 23 de localitãti ce au solicitat finantare pentru anul 2016, s-au receptionat 22 de UAT-uri, din care 9 au fost plãtite integral iar 13 UAT-uri partial, la numãrul de sectoare cadastrale receptionate si cu aditionarea contractelor panã la 30 iunie 2017′, a spus Daniela Chiper, directorul OCPI Vaslui. Suma de platã de la bugetul de stat pentru cele 23 de UAT-uri este 1.248.350 lei, din care la sfarsitul anului 2016 a fost plãtitã suma de 289.830 lei cãtre prestatori, diferenta de 958.520 lei fiind aditionatã panã la data de 30 iunie 2017. Urmeazã ca, in perioada urmãtoare, odatã cu confirmarea bugetului pentru anul 2017, sã fie inregistrate cererile de solicitare finantare pentru UAT-urile interesate de realizarea lucrãrilor de inregistrare sistematicã si semnarea contractelor de finantare si a celor de prestãri servicii.