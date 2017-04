Boros, ales presedinte doar cu liberalii lui. Olteanu a spus «pas»

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

De trei ore au avut nevoie, marti seara, cei aproape 100 de liberali bârlãdeni pentru a-si alege presedintele pentru urmãtorii ani, dar si structura de conducere a organizatiei locale. Asa cum se prefigura, conferinta de alegeri nu sa consumat fãrã tensiuni, justificate, având în vedere scandalurile si acuzatiile care au prefatat conferinta de alegeri.

În cursa pentru functia de presedinte al PNL Barlad s-au inscris primarul Barladului, Dumitru Boros, si deputatul Daniel Olteanu. Cei doi au mers cot la cot in scrutinul intern, panã la un moment-dat. Adicã panã ce gruparea lui Olteanu – in mare parte provenitã din fostul PDL – a reclamat o serie de nereguli in felul in care au fost organizate alegerile din sanul organizatiei locale. Cu toate acestea, dupã o amanare de cateva zile (de pe 8 aprilie panã pe 11 aprilie), alegerile s-au tinut, conform desfãsurãtorui anuntat de conducerea interimarã a PNL Barlad, si, indiferent de numãrul de liberali prezenti, oricat ar fi vrut, nu ar fi putut vota decat 172 de persoane. La deschiderea lucrãrilor conferintei erau prezenti doar putin peste 80 de liberali cu drept de vot. Nefiind statutar intrunitã, debutul lucrãrilor conferintei de alegeri a fost prelungit cu incã 15 minute, potrivit statutului PNL. Cei mai constiinciosi au fost membrii prezidiului, intruniti in formula anuntatã, dar si completã. Astfel, alãturi de Boros, pe scenã au fost prezenti Tudor Polak, noul presedinte al PNL Vaslui, Alexandru Nechifor, presedinte al PNL Husi, Cristian Rusu, presedinte al PNL Negresti, precum si primarii liberali din comunele Tãcuta, Vetrisoaia si Stãnilesti, alãturi de unul din membrii Comisiei de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor (CODA) Vaslui. 91 de persoane si-au exprimat dreptul de vot, iar anuntul final al scrutinului a arãtat astfel: Dumitru Boros, 83 de sufragii, Daniel Olteanu, 3 sufragii iar 4 voturi au fost nule. În salã fiind prezenti doar sustinãtori ai actualului primar, anuntul a fost primit cu urale. Sustinãtorii lui Olteanu au preferat sã nu vinã la conferintã, dupã ce au contestat felul in care aceasta a fost organizatã. Dupã anuntarea rezultatelor, atat noul presedinte ales al PNL Barlad, cat si presedintele intermar incã al liberalilor vasluieni, au fãcut scurte declaratii de presã. ‘Tin sã le multumesc colegilor pentru prezentã, dar mai ales pentru votul de incredere pe care astãzi mi l-au acordat. Voi milita pentru organizare si o strategie de viitor. Despre problemele care au fost, si mã refer aici la problemele in legãturã cu baza de date, tin sã spun cã nu eu si nici echipa mea nu am administrat-o sau gestionato. Au apãrut persone si au dispãrut de acolo… Deci, nu vãd de unde vreo mãsluire, asa cum am fost acuzati, mai ales atat timp cat nici eu nici sotia mea nu existam pe acolo. Este, asadar, un rezultat al sperantei, dar si unul care ne obligã sã punem in aplicare tot ce am promis in campanie, pentru a se vedea intradevã r amprenta liberalã la Barlad’, a declarat noul presedinte al PNL Barlad, Dumitru Boros. ‘Din pãcate, aceste alegeri sau desfãsurat fãrã echipa contracandidatului, dar eu am apreciat cã asta s-a datorat faptului cã si sustinãtorii domnului Olteanu, ca si cei ai domnului Boros au anticipat in egalã mãsurã rezultatul acestui scrutin. Unul desfãsurat de altfel in conditii normale si mai ales legale, care s-a finalizat cu un presedinte ales democratic, al organizatiei din Barlad, precum si cu un birou complet, compus din opt membri si opt vicepresedinti, plus un secretar/trezorier. Este un vot al normalitãtii, al continuitãtii, dar destul de animat. Pentru cã doar la Negresti si Vaslui alegerile au fost mai linistite. Semnalul a fost dat de la Vaslui, deci vorbim de un vot normal. Chiar dacã se contestã acest rezultat, nu mi se pare normal faptul cã nu s-a prezentat domnul Olteanu, un om ales din tot judetul, dar cu precãdere de cei din Barlad, si in special de membrii PNL Barlad care au muncit pentru domnia sa, in campania electoralã’, a declarat dr. Nelu Tãtaru, presedintele interimar al PNL Vaslui. În inchiderea lucrãrilor a fost fãcutã cunoscutã si lista cu cei opt vicepresedinti, membri in Biroul Politic Local si numele secre – tarului/trezorier al organizatiei. Prin urmare, vicepresedinti vor fi Stefan Bigu, Mihai Bozianu, Daniel Buzamãt, Liviu Luca, Mioara Popa, Ioan Racovitã, Costel Tudor si Mihai Zugravu, iar membri in birou, Tiberius Chiriac, Carmen Dima-Ifrim, Vasilica Maftei, Silviu Pricochi, Valentin Roman, Alexandru Rotaru, Cristian Spridon si Maria Turcu, in timp ce noul secretar/trezorier va fi actualul consilier local in exercitiu Carmen Bularda.

De ce a lipsit Olteanu?

Rãspunsul la aceastã întrebare se gãseste în comunicatul de presã pe care deputatul Daniel Olteanu l-a remis presei locale chiar în ziua alegerilor. Iatã cele mai importante pasaje. ‘Alegerile (…) reprezintã o incercare abuzivã de preluare a puterii si de impunere a unui Birou Politic Local ilegitim, de cãtre o grupare din Organizatia municipalã a PNL Barlad care a incãlcat grav toate principiile si normele statutare in vigoare, in ceea ce priveste organizarea acestui scrutin. Mai exact, aceastã grupare a refuzat dreptul de participare la alegeri a sute de membri ai PNL Barlad, care indeplinesc toate conditiile pentru a-si putea exprima liber optiunea politicã. (…) În aceeasi cheie nestatutarã, organizatorii acestui scrutin au ‘omis’ sã informeze toti membrii care se aflã in convocatorul intocmit aleatoriu, cu privire la data, ora si locul in care urmeazã sã se desfãsoare sedinta (…). În aceste conditii si in fata tuturor abuzurilor mentionate, in calitate de candidat la functia de Presedinte al Biroului Politic Local al PNL Barlad, am sesizat Comisia de Arbitraj a PNL, Comisia Nationalã de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor (CODA) si CODA Vaslui in legãturã cu interpretarea abuzivã si cu rea-credintã a prevederilor cuprinse in Statutul Partidului National Liberal, si nerespectarea dispozitiilor CODA Vaslui. Consider cã, panã la pronuntarea unui punct de vedere oficial din partea acestora, orice alt demers al actualei conduceri interimare a PNL Barlad este ilegitim, imoral si complet nefondat. Încercarea (…) de a frauda aceste alegeri se inscrie in seria actiunilor fãrã precedent in judetul nostru, la care am asistat in ultimele sãptãmani. Aceastã campanie de denigrare, lansatã impotriva mea, i-a vizat, in egalã mãsurã, in amestecul fãrã noimã de minciuni si calomnii, pe toti cei care isi doresc un PNL puternic si stabil, care trebuie sã facã eforturi si mai mari acum pentru a-si recãpãta echilibrul si credibilitatea. Le transmit celor care preferã atacul indirect si jignirile, in locul dialogului si competitiei corecte, cã au picat testul de maturitate si responsabilitate in fata colegilor si a alegãtorilor nostri. Atunci cand trisezi sau incerci sã schimbi regulile in timpul competitiei, atunci cand refuzi sau incalci, dupã bunul plac, dreptul la exprimare al fiecãruia dintre participanti, asa cum s-a intamplat pe toatã durata organizãrii acestui scrutin, nu inseamnã, oare, cã ti-e teamã cã infrangerea bate la usã? Cred cã alegerile interne ar fi trebuit sã fie prilej de dezbatere si de analizã a ceea ce le propunem oamenilor, membri de partid sau nu, in urmãtorii ani. Aceasta era competitia in care eu am intrat, si nu circul de astãzi. Fac apel la colegialitate si corectitudine si vreau sã cred cã astfel de murdãrii vor inceta; altfel, lucrurile sunt pe cale sã degenereze iremediabil.’

deputat Daniel Olteanu