BNS: România, primul loc în Europa la încãlcarea drepturilor fundamentale ale lucrãtorilor

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

România ocupã primul loc din Europa din 35 de tãri analizate în ceea ce priveste încãlcarea drepturilor fundamentale ale lucrãtorilor, potrivit unui comunicat al Blocului National Sindical (BNS).

ßRomania are cel mai mare numãr de incãlcãri ale drepturilor fundamentale, atat in practicã dar mai ales in legislatia nationalã, suntem pe primul loc in Europa. Încãlcarea drepturilor lucrãtorilor este in general o caracteristicã a tãrilor sãrace sau a celor cu un sistem democratic deficitar. Pentru Romania au fost identificate 20 de incãlcari ale drepturilor fundamentale ale lucrãtorilor, cele mai multe – 14 – provin din prevederi legislative si 4 din practicã’, se mentioneazã in comunicat. BNS precizeazã cã diferenta intre Romania si restul statelor europene devine si mai vizibilã dacã avem in vedere situatia incãlcãrilor ca efect al legii, ceea ce poate conduce la concluzia cã ßlegislatia dialogului social din Romania este construitã in profund dispret pentru drepturile fundamentale ale lucrãtorilor’. ßO astfel de pozitionare spune mult despre gradul de dezvoltare a Romaniei dar si despre respectul pe care clasa politicã, indiferent de culoare, il are pentru forta de muncã. În general drepturile lucrãtorilor sunt incãlcate in tãrile sãrace sau cu un model de democratie deficitar. O astfel abordare creeazã presiune asupra competitivitãtii statelor dezvoltate, acestea avand in general standarde de muncã la un nivel foarte ridicat. Reactia statelor dezvoltate este vizibilã azi in cadrul dezbaterilor despre viitorul Uniunii Europene. Sigur, pe termen scurt incãlcarea acestor drepturi inseamnã costuri mai mici pentru angajatori si o mai facilã abordare a fortei de muncã pentru politicieni. Lipsa de sustenabilitate in cresterea economicã, cu o accentuare a distribuirii inegale a cresterii economice, lipsa de predictibilitate sau capacitate redusã de a face fatã socurilor sunt doar cateva din elementele cu care plãtim. Dacã dorim sa fim parte a Europei atunci trebuie sa invãtãm sã ne respectam angajamentele internationale’, se mentioneazã in comunicatul BNS. Organizatia Internationalã a Muncii (OIM) a creat un instrument de analizã statisticã pentru a urmãri relatia dintre standardele internationale de muncã, pe de o parte si investitiile strãine si comertul international pe de altã parte. Au fost vizate douã categorii de drepturi considerate fundamentale – dreptul la libera asociere si dreptul la negocieri colective, drepturi reglementate de Conventia OIM 87 privind libertatea de asociere si protectia dreptului la organizare in sindicate si Conventia OIM 98 privind dreptul la negocieri colective. În acest context, Blocul National Sindical solicitã atat Guvernului cat si Parlamentului sã procedeze in regim de urgentã la initierea unor consultãri pentru modificarea legislatiei dialogului social in concordantã cu prevederile celor douã conventii OIM. ßDesi legea reglementeazã dreptul la grevã, procedurile lungi si greoaie fac extrem de dificilã organizarea unei greve cu respectarea legii; Angajatorii nu au obligatia consultãrii salariatilor asupra unor aspecte precum reducerea sãptãmanii de lucru ca urmare a dificultãtilor economice; Legislatia romaneascã interzice discriminarea pe motiv de apartenentã la un sindicat insã nu furnizeazã nici un fel de instrumente pentru a proteja lucrãtorul in acest sens, nici mãcar nu prevede reincadrarea persoanei discriminate pentru apartenenta la un sindicat’, se mai aratã in comunicatul BNS. Potrivit BNS, ultimele date disponibile sunt cele pentru anul 2015 si vizeazã situatia existentã in 185 tãri.