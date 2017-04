Bichinet, despre «judetul uitat»

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Dupã o pauzã, intentionatã, de cateva luni, deputatul PMP Corneliu Bichinet a revenit in lumina reflectoarelor. Parlamentarul a convocat, la sfarsitul sãptãmanii trecute, la Barlad, o conferintã de presã, in cadrul cãreia si-a prezentat succint raportul activitãtii depusã panã acum in Camera Deputatilor, dar si calendarul evenimentelor viitoare ale Filialei Judetene a PMP. ‘Intentionat am lãsat o perioadã de decantare a lucrurilor, pentru a veni acum cu lucruri concrete in fata opiniei publice. Pe scurt, de cand am ajuns in Parlament, panã m-am rodat, am avut 7 intrebãri/interpelãri in plen, am avut 15 luãri de cuvant si am fost coautor la 9 proiecte legislative. Pe linie de partid, in perioada urmãtoare, luna aceasta mai exact, vom organiza toate organizatiile locale, pentru ca in luna mai sã fie organizate alegeri la nivel judetean’, a spus Bichinet. Parlamentarul nu a evitat problemele judetului, despre care spune cã le cunoaste mai bine decat multi altii, avand o vastã experientã in administratia judeteanã. În acest sens, luni, el a sustinut in Camera Deputatilor obisnuita sa declaratie politicã, cu titlul ‘Existã in tarã un judet pe care l-ati uitat: Vaslui!’. ‘Mã adresez cu aceastã declaratie politicã celui care de fapt conduce aceastã tarã, respectiv lui Dragnea. Si ii voi spune cã de aici recolteazã, la fiecare scrutin electoral, zeci de mii de voturi, in timp ce il lasã sistematic la urma tãrii. Eu voi reusi, nu ca altii, sã am succes si sã rezolv principala problemã a acestui judet, care este lipsa locurilor de muncã. O sã vedeti, pentru cã eu am fost atata timp in Consiliul Judetean si stiu despre ce vorbesc…’, a incheiat Bichinet.