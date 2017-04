Belarusul vrea sã facã afaceri cu judetul Vaslui

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Andrei Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus in Romania, a efectuat, ieri, o vizitã de lucru in judetul Vaslui. Diplomatul s-a intalnit cu Isabel Bogdan, prefectul judetului Vaslui, Dumitru Buzatu presedintele Consiliului Judetean, si cu primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavãl. Dupã discutia avutã la Prefectura Vaslui, Andrei Grinkevich a declarat presei cã au fost identificate elemente pentru o posibilã cooperare intre cele douã pãrti. ‘Sunt foarte bucuros cã sunt aici, in frumoasa dumneavoastrã regiune. Am fãcut un schimb de pãreri privind relatiile pe care le putem stabili intre cele douã tãri. Suntem convinsi cã existã un real potential de a stabili relatii economice intre cele douã regiuni. Agricultura este un domeniu in care am remarcat cã poate exista o cooperare. De asemenea, cooperarea cultural-sportivã ar putea deveni unul dintre punctele parteneriatului nostru. Avand in vedere cã Belarus produce toatã gama de echipamente agricole, judetul Vaslui ar putea deveni un centru de tranzit pentru echipamentele agricole, care sã fie distribuite nu doar in Romania, ci si in statele membre ale UE. Ne ajutã distanta foarte micã dintre Belarus si regiunea de aici. Judetul Vaslui produce o cantitate mare de produse agricole, existand posibilitatea extinderii exporturilor inspre Belarus. Mã refer la fructe, dar nu trebuie uitate vinurile din zonã, care sunt calitative, insã nu sunt cunoscute in Belarus’, a spus ambasadorul. La randul lui, Iasabel Bogdan a spus cã a prezentant diplomatului oportunitãtile pe care judetul le poate oferi intr-un viitor parteneriat. ìPutem deschide calea colaborãrii prin organizarea unor misiuni economice atat la Vaslui, cat si in Belarus, astfel incat oamenii de afaceri din cele douã tãri sã se cunoascã si sã punã in practicã diferite idei de colaborare. Putem vorbi si despre schimburi culturale. Avem Corala Fantasia, Teatrul ‘V. I. Popa’ Barlad, Ansamblul ‘Trandafir de la Moldova’ Husi, fanfara Rotaria, recunoscute pe plan international’, a precizat Isabel Bogdan.