Bãtãusul Perieniului, pus sub control judiciar

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

Un tânãr în vârstã de 21 de ani, bãnuit de comiterea mai multor infractiuni cu violentã, a fost retinut de politisti. Pe numele lui, unitatea de parchet a dispus mãsura controlului judiciar pentru o perioadã de 60 de zile.

Politistii Sectiei 3 Politie Ruralã Barlad si Postului de Politie Perieni au efectuat cercetãri fatã de un tanãr de 21 de ani, din comuna Perieni, bãnuit de comiterea mai multor infractiuni cu violentã. În luna decembrie 2016, in timp ce se afla la un bal organizat pe raza comunei Perieni, tanãrul a provocat scandal si a lovit un bãrbat de 45 de ani, din aceeasi localitate. În luna februarie, acesta s-a intalnit pe drumul sãtesc din comunã cu un consãtean in varstã de 19 ani, iar in urma unui conflict spontan, l-a lovit si pe acesta. O lunã mai tarziu, intre cei doi a avut loc un alt conflict, tot pe drumul public, tanãrul de 21 de ani lovindu-l din nou pe tanãrul de 19 ani. În martie, acelasi tanãr a provocat din nou un scandal, in timp ce se afla pe raza comunei Perieni, adresand amenintãri administratorului unui local din comunã. A distrus un geam de la o masinã si a lovit un alt bãrbat, tulburand ordinea si linistea publicã. Politistii au probat activitatea infractionalã a acestuia si l-au retinut pentru o perioadã de 24 de ore. Ulterior, tanãrul a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. Fatã de acesta a fost dispusã mãsura controlului judiciar pe o perioadã de 60 de zile.