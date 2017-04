Bârlad, orasul în care Vasile Roaitã si-ar fi mâncat basca de nervi

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Ieri, si la Bârlad s-a desfãsurat exercitiul de testare a sirenelor care anuntã situatiile de urgentã. Din fericire, nu s-au semnalat defectiuni la dispozitivele de alarmare, însã toate cele 11 sirene actionate electric si electronic abia dacã s-au… auzit! În plus, au fost zone în care localnicii nici n-au stiut de desfãsurarea exercitiului, întrucât linistea nu le-a fost câtusi de putin tulburatã.

Ieri, la ora 10.18, au fost actionate electronic doar trei din cele 11 sirene existente. Acestea sunt, deocamdatã, singurele actionate centralizat, dar numai de la nivelul orasului resedintã de judet. Initial, a fost transmis un mesaj, iar populatia a fost informatã sã nu intre in panicã, fiind vorba doar despre un exercitiu ce a avut ca scop verificarea si testarea sistemului de instiin tare, avertizare si alarmare in caz de situatii de urgentã. Ulterior, la circa un minut de la finalizarea mesajului, toate cele 11 sirene au pornit simultan. Vestea bunã este cã atat cele trei sirene electronice, care dezvoltã o putere de 1.200- 1.800 W, cat si celelalte opt electrice (cu o putere de 5,5 Kw fiecare in parte), care sunt actionate manual, au functio – nat in parametrii asteptati. Vestea rea este cã numãrul lor este prea mic pentru ca sunetele de avertizare sã fie auzite pe toatã suprafata localitãtii. Spre exemplu, in douã zone din Barlad, foarte populate, sirenele ori abia s-au auzit, ori nu s-au auzit deloc. Este vorba despre cel mai nou cartier al orasului – Deal II si toatã partea de vest a orasului si, culmea, in aproape toatã Zona Grãdinã. Aici, desi trebuiau actionate trei sirene, nu s-a putut pune in functiune decat una singurã, intrucat celelalte douã sunt in incinta celor douã mari fabrici de la intrarea in oras, respectiv Rulmenti si Fepa, iar aceste societãti nu au lucrat ieri.

Unde au disparut sirenele?

Este intrebarea pe care au refuzat sã si-o punã multi, in ultimii ani. Spre exemplu, cel putin in privinta sirenelor electrice care mai existã acum in oras, trebuie stiut cã, la un moment dat, numãrul acestora era de 20. Însã… ‘Într-adevãr, acum cativa ani, numãrul sirenelor electrice era de 20, toate fabricate in anii ù60-ù70. Acestea sunt actionate manual, cum se spune, mai exact prin apãsarea unui buton de pe un panou electric de comandã. Tocmai la aceste panouri au intervenit probleme. Fiind de fabricatie foarte veche, orice piesã care s-a stricat nu mai poate fi gãsitã nicãieri. Asadar, sirenele in sine sunt functionale, insã componentele din panourile de comandã, nu. Din acest motiv, am analizat problema cu domnul primar Boros si am convenit cã este nevoie de achizitionarea unui sistem centralizat la nivel local (in valoare de circa 12.000 euro, n.r.). Investitia este prinsã in bugetul pe anul in curs si sperãm sã o vedem cat mai repede realizatã. La fel cum ar mai fi nevoie de achizitio narea a cel putin douã noi sirene, pentru cã zona Deal II nu este aproape deloc acoperitã, cum nu este suficient acoperitã nici Zona Grãdinã’, ne-a declarat Adrian Trandafir, seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei Barlad, struc turã care se ocupã de sistemul de alarmare si avertizare a orasului. Atat trecerea la un sistem centralizat de actionare a sirenelor, cat si achizitionarea unora noi menite a completa actualul ansamblu de alarmare sunt, de fapt, initiative vechi si foarte vechi. Spre exemplu, pentru sistemul centralizat s-au cerut bani din bugetul local incã de acum cinci-sase ani. Însã, desi investitia a primit anual girul consilierilor, nicio datã nu s-a materializat, de fiecare datã, la finalul exerci tiului bugetar, motivandu-se cã au existat alte prioritãti pentru oras. La fel s-a intamplat si cu sirenele, care asteaptã sã fie cumpãrate tot din aceeasi perioadã, chiar dacã, de la an la an, pretul acestora creste fru musel. Poate mãcar anul acesta orasul isi va pune la punct siste mul de alarmare/avertizare, asa cum ar fi normal.