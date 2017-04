Bani pentru motorina folositã în agriculturã

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a început, pe 11 aprilie, sã efectueze plãtile pentru cantitatea de motorinã utilizatã în agriculturã pentru trimestrul IV 2016. Potentialii beneficiari pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru anul 2017 trebuie sã depunã documentatiile aferente trimestrului I, pentru a beneficia de acest ajutor de stat.

Panã de Paste, fermierii care au depus documentatiile aferente, vor primi in conturi banii pentru pentru cantitatea de motorinã utilizatã in agriculturã pentru trimestrul IV 2016. La nivel national, acest ajutor de stat reprezintã o sumã totalã de 78.151.029 lei, pentru un numãr de 8.836 beneficiari, printre care se numãrã circa 380 de fermieri vasluieni. Tot in aceastã perioadã, la APIA Vaslui se depun si cererile de platã a ajutorului pentru cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in agriculturã, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2017, respectiv pentru trimestrul I a acestui an. Este vorba de acei fermiei care, panã la data de 31 decembrie 2016, au depus la cereri de acord prealabil pentru finantarea diferentei de accizã la motorina folositã in agriculturã pentru anul 2017, la nivelul judetului Vaslui fiind depuse un numãr de 513 astfel de cereri. Data limitã de depunere a cererilor de platã pentru trimestrul I 2017 este 2 mai, cererile de solicitare a ajutorului de stat trebuind sã fie insotite de o situatie centralizatoare privind cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevãzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicãrii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã. Acest ajutor de stat se acord‘ sub form‘ de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redus‘, valoarea acestei diferente a accizei pntru anul 2017 fiind de 1,4185 lei/litru. Pentru sectorul vegetal, cererile de platã se depun insotite de situatia centralizatoare a cantitãtilor de motorinã achizitionate si utilizate la lucrãri mecanizate, aferente perioadei pentru care solicitã acordarea ajutorul de stat prin rambursare, copia facturilor fiscale de cumpãrare a motorinei emise de vanzãtor pe numele solicitantilor si o copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificãri fatã de cererea de acord prealabil pentru finantare. În plus, solicitantii vor trebui sã depunã si adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, precum si adeverintã in original de la Directia pentru Agriculturã Judeteanã, pentru suprafetele plantate cu vie nobilã, in cazul in care au intervenit modificãri fatã de cererea de acord prealabil pentru finantare sau, dupã caz, documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsã. Pentru sectorul zootehnic, cererile de platã se depun insotite, in afara documentelor privind motorina achizitionatã, si de o situatie privind calculul efectivului rulat sau a efectivului mediu realizat, intocmitã de beneficiar si vizatã de medical imputernicit de liberã practicã, dupã caz, sau de copia de pe cererea depusã de cãtre apicultori la consiliul local in vederea asigurãrii acestora de vetre de stupinã temporare sau permanente. Pentru sectorul imbunãtãtiri funciare, cererile de platã se depun insotite de o situatie centralizatoare a cantitãtilor de apã pentru irigatii, o copie a facturilor de apã din care sã reiasã volumul de apã consumat de cãtre beneficiar, si de situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferentã perioadei pentru care se solicitã ajutorul de stat. Cererile de platã pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisã de cãtre administratorul /reprezentantul legal si este insotitã de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.